PRF recupera dois veículos furtados em rodovias de MS durante o fim de semana

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou dois veículos com registros de furto em abordagens realizadas em rodovias de Mato Grosso do Sul. Os casos aconteceram em Bataguassu e Eldorado, entre sexta-feira (7) e a madrugada de sábado (8).

No primeiro caso, um SUV foi interceptado no km 18 da BR-267, em Bataguassu. O condutor demonstrou nervosismo durante a abordagem e, após verificação, os agentes identificaram sinais de adulteração no veículo. O carro havia sido furtado em Uberaba (MG), em agosto do ano passado.



Questionado, o motorista confessou que pegou o veículo em Franca (SP) e o levaria até Ponta Porã. Ele foi preso e a ocorrência encaminhada para a Polícia Civil da cidade.

Já na BR-163, em Eldorado, um veículo hatch da mesma montadora chamou a atenção dos policiais ao realizar um retorno ao avistar a fiscalização. A equipe iniciou um acompanhamento tático e, pouco depois, o condutor abandonou o veículo e fugiu a pé. Apesar das buscas, ele não foi localizado.

O carro havia sido furtado em Naviraí, e foi levado à delegacia da Polícia Civil de Eldorado.

*Com informações da PRF