Primavera começa com frente fria e alerta de tempestade em MS

A primavera começa nesta segunda-feira (22) e uma frente fria avança sobre o Brasil, diminuindo o calor intenso, apesar de as regiões Leste, Norte e Pantanal ainda registrarem máximas acima de 35°C.

Além disso, Mato Grosso do Sul está sob alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) de tempestade, com ventos de até 100 quilômetros por hora, chuvas que acumulam entre 50 e 100 milímetros por dia e risco de granizo. Também há o alerta de declínio de temperatura que indica queda de 5°C ou mais.

Campo Grande

Campo Grande tem máxima de 28°C, com pancadas de chuva e trovões pela manhã e à tarde, além de ventos moderados e fortes em todos os períodos do dia.

Dourados

Dourados tem ventos moderados, com pancadas de chuva no período matutino e vespertino e máxima de 29°C.

Costa Leste

Na região Leste, o calor é ainda mais intenso. Em Três Lagoas e Aparecida do Taboado, a máxima é de 37°C e ambos têm ventos que variam de intensidade fraca a moderada ao longo do dia, com pancadas de chuva pela manhã e à tarde.

Costa Norte

Em Coxim e Sonora, os termômetros marcam 36°C, com chuva pela manhã e tarde, mas apenas céu nublado à noite.

Pantanal

Corumbá tem pancadas que acompanham trovoadas pela manhã e tarde, com máxima de 38°C. Porto Murtinho atinge os 32°C e tem chuvas pela manhã, mas não há previsão de chuva nos demais períodos do dia.