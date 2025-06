Primeira frente fria do inverno traz ventania, chuva e frio intenso a MS

Entre domingo (22) e segunda-feira (23), o Brasil deve ser impactado por uma frente fria acompanhada de um ciclone, o que trará mudanças significativas no tempo em diversas regiões do país, assim como em Mato Grosso do Sul. Essa será a terceira frente fria do país e a primeira deste Inverno.

No domingo (22), um sistema de baixa pressão no interior do continente ganha força sobre o Sul do Brasil e, com o deslocamento da frente fria, fortes pancadas de chuva, acompanhadas de raios e rajadas de vento entre 50 e 80 quilômetros por hora, atingem Mato Grosso do Sul.

A primeira onda de frio do inverno atinge o Brasil nesta segunda-feira (23) e segue até sexta-feira (27). Segundo o Climatempo, Mato Grosso do Sul será diretamente impactado por essa frente fria, assim como o estado de São Paulo e a região Sul do país, onde as temperaturas terão queda acentuada, de 5°C ou mais, na terça-feira (24) e, principalmente, na quarta-feira (25).

Um segundo pulso de ar frio atingirá Mato Grosso do Sul mais para o final da semana, com a entrada de outra massa de ar polar pelo Sul a partir de sexta-feira (27), o que deve derrubar ainda mais as temperaturas.