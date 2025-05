Primeira onda de frio do ano derruba temperaturas e pode bater recordes em MS

A primeira onda de frio intenso do ano atinge o Brasil amanhã (28) e Mato Grosso do Sul pode registrar temperaturas de 5°C ou mais abaixo da média, segundo o Climatempo.

Esta massa de ar frio deve ter características continentais. Isso quer dizer que o ar de origem polar vai se deslocar pelo interior da América do Sul, cenário diferente do comum para o Brasil, que tem grande parte das massas de ar frio passando pelo oceano, o que enfraquece o potencial de resfriamento.

Nos dias 29 e 30 de maio, o ar polar causará queda de temperatura muito acentuada no estado e, entre os dias 31 e 1º de junho, outro pulso de ar polar atinge o Brasil, causando mais uma vez a queda nas temperaturas em Mato Grosso do Sul.

No dia 30, Mato Grosso do Sul deve registrar temperaturas entre 5°C e 10°C, e o sul do estado pode ter temperaturas próximas de 0°C. Há previsão de recorde de menor temperatura para Campo Grande nos últimos três dias de maio, com estimativa entre 4°C e 6°C.

O Climatempo reforça que essas projeções são iniciais e a entrada da massa de ar frio pode atrasar ou se adiantar.

Em nota, a Prefeitura de Campo Grande diz já estar se preparando para o atendimento de pessoas em situação de rua, que mais sofrem com o frio. Confira a nota na íntegra:

“Desde as primeiras quedas de temperatura e o período de chuvas, registrados entre março e abril, os técnicos da SAS vêm monitorando os serviços de meteorologia para reforçar o estoque de cobertores e preparar as unidades de acolhimento, que neste período chegam a registrar um aumento de até 50% no número de acolhidos.

Com a chegada da primeira frente fria em Mato Grosso do Sul e durante todo o período de inverno, as equipes do Serviço Especializado em Abordagem Social (SEAS) intensificam as abordagens e a entrega de cobertores à população em situação de rua. O trabalho de abordagem é realizado 24 horas, inclusive aos finais de semana e feriados.

No período de frio, as abordagens são intensificadas na região central, viadutos, praças e espaços públicos, locais onde as pessoas em situação de rua costumam se abrigar.

É importante ressaltar que as pessoas em situação de rua têm o direito de aceitar ou recusar os serviços da rede. As recusas são um direito garantido pela Constituição Federal de 1988, no Artigo 5º, Inciso XV.

A população pode contribuir com o trabalho do SEAS realizando denúncias pelos telefones (67) 99660-6539 e 99660-1469. Dessa forma, as equipes podem ir até o local e oferecer os serviços da rede de Assistência Social do município.

As equipes recebem reforço no número de técnicos que atuam nas abordagens, e os veículos do SEAS são abastecidos com cobertores entregues às pessoas que recusam o acolhimento.

Também são realizadas buscas ativas em diversos pontos e localidades, mapeadas pelos bancos de dados da SAS. As pessoas que aceitam o acolhimento são encaminhadas para uma das duas UAIFA’s ou para a Casa de Passagem Resgate, destinada aos migrantes, além das demais entidades cofinanciadas.

Nas unidades de acolhimento são oferecidas quatro refeições diárias, elaboradas por nutricionistas da SAS; há alojamentos individuais para grupos familiares, além de atendimento, assistência psicossocial e trabalho integrado com as demais pastas da gestão pública.

A Rede Municipal de Assistência Social também dispõe do Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (CENTRO POP).

A unidade oferece trabalho técnico para a análise das demandas dos usuários, orientação individual e grupal e encaminhamentos a outros serviços socioassistenciais e das demais políticas públicas que possam contribuir na construção da autonomia, da inserção social e da proteção às situações de violência.

O local também promove acesso à higiene pessoal, alimentação e provisão de documentação civil, proporcionando endereço institucional para utilização, como referência, do usuário.”