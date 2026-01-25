Veículos de Comunicação
Primeira rodada do Sul-Mato-Grossense tem equilíbrio e apenas duas vitórias na rodada

Águia Negra e Bataguassu foram os únicos vitoriosos da rodada

Arthur Ayres

Resultados equilibrados e poucos gols marcam os jogos - Foto: Divulgação/FFMS
Resultados equilibrados e poucos gols marcam os jogos - Foto: Divulgação/FFMS

O Campeonato Sul-Mato-Grossense teve a primeira rodada disputada neste sábado (24) com cinco partidas, duas vitórias e três empates. O destaque da rodada foi o EC Águia Negra, que venceu o FC Pantanal de virada, fora de casa, e largou com três pontos na competição.

Bataguassu também venceu na estreia, enquanto Operário, Corumbaense, Costa Rica, Aquidauana, Ivinhema e Dourados somaram um ponto cada.

Águia Negra vira e assume vice-liderança

No Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande, o FC Pantanal saiu na frente ainda no primeiro tempo. Aos 15 minutos, após escanteio cobrado por Gabriel, o zagueiro Luizão subiu mais alto e abriu o placar.

Na etapa final, o Águia Negra cresceu na partida. Aos 12 minutos, Eto’o apareceu livre após cobrança de escanteio e acertou o ângulo para empatar. Aos 18, Vitão aproveitou sobra na área e bateu colocado para decretar a virada por 2 a 1.

Com o resultado, o time de Rio Brilhante inicia o estadual na segunda posição, atrás apenas do Operário FC, que tem um jogo a mais. O Pantanal segue sem pontuar e ocupa a lanterna.

Aquidauana e Costa Rica empatam na volta do CRA à elite

No Estádio Mário Pinto, em Aquidauana, o CR Aquidauana voltou à Série A com empate em 1 a 1 diante do Costa Rica EC. O primeiro tempo terminou sem gols, apesar das chances criadas.

Na segunda etapa, Nicolas abriu o placar para o CRA aos 29 minutos, aproveitando rebote do goleiro. Aos 35, após toque de mão na área, Bruninho converteu o pênalti e garantiu o empate para a Cobra do Norte.

Ivinhema e Dourados empatam em 1 a 1

No Estádio Saraiva, Ivinhema FC e Dourados AC protagonizaram duelo equilibrado. O DAC saiu na frente ainda no primeiro tempo com Júlio, que acertou chute de fora da área após sobra na entrada da área.

No segundo tempo, o Azulão do Vale reagiu. Após cruzamento de Adson, Pedrinho desviou para empatar e fechar o placar em 1 a 1.

Sem gols em Corumbá

Corumbaense e Operário-MS empataram sem gols no Estádio Arthur Marinho. A partida teve muitas paralisações e poucas oportunidades claras, com destaque para a marcação forte das duas equipes.

Bataguassu vence na estreia

Jogando em casa, no Estádio Pereirão, a AA Bataguassu venceu o Naviraiense por 2 a 0. Os gols da partida foram marcados por Alex e Felipe Eduardo. O clube, atual campeão da Série B estadual, começa a competição entre os líderes.

Confira a tabela da 1ª rodada Sul-Mato-Grossense 2026:

Pos Equipe Pts J SG
1 Operário 4 2 3
2 Bataguassu 3 1 2
3 Águia Negra 3 1 1
4 Aquidauana 1 1 0
5 Costa Rica 1 1 0
6 Ivinhema 1 1 0
7 Dourados 1 1 0
8 Corumbaense 1 1 0
9 Naviraiense 0 1 -2
10 Pantanal 0 2 -4
Campeonato Sul-Mato-Grossense 2026

*Com informações da FFMS

