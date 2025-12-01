Primeira turma quilombola do Empretec é encerrada em Nioaque

O encerramento da primeira turma quilombola do Empretec foi realizada em Nioaque, no último sábado (29). A turma composta por 20 alunos participaram de um ciclo de seis edições voltadas a povos indígenas e quilombolas.

A única cidade de Mato Grosso do Sul que possui quatro comunidades quilombolas, é o município de Nioaque. As comunidades: Quilombola Araújo e Ribeiro, Quilombola Família Cardoso, Quilombola Romano Martins Conceição e Quilombola Bulhões. A população destas comunidades chega a 700 pessoas.

O Empretec, metodologia da ONU aplicada no Brasil exclusivamente pelo Sebrae, é reconhecido internacionalmente por desenvolver competências empreendedoras e comportamentos de liderança. O curso recebe adaptações culturais que respeitam tradições, modos de vida e particularidades de cada povo, garantindo: autonomia econômica, fortalecimento comunitário, inclusão produtiva, desenvolvimento de iniciativas sustentáveis e alinhadas às identidades culturais.

Liderança da Comunidade Araújo Ribeiro , Vitor Araújo destaca que a realização do primeiro Empretec dentro de um quilombo representa um marco histórico. Para ele, o curso abriu novas perspectivas para geração de renda e valorização dos recursos locais.

“Foi muito importante, tenho satisfação e orgulho de ter esse primeiro Empretec dentro de um quilombo, isso é muito importante, principalmente na cidade que mais tem quilombo no estado, quatro quilombos e isso abriu a nossa visão para algo que a gente tem aqui e não estava sabendo utilizar. Então é colocar em prática e vai ser bom para todas as comunidades aqui de Nioaque, ao gerar renda e empregos”, apontou Vitor.

Responsável por conduzir o seminário, Francisco de Almeida afirma que o impacto da metodologia costuma despertar o interesse por novas turmas.