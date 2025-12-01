Primeira turma quilombola do Empretec é encerrada em Nioaque

O encerramento da primeira turma quilombola do Empretec foi realizada em Nioaque, no último sábado (29). A turma composta por 20 alunos participaram de um ciclo de seis edições voltadas a povos indígenas e quilombolas.
A única cidade de Mato Grosso do Sul que possui quatro comunidades quilombolas, é o município de Nioaque. As comunidades: Quilombola Araújo e Ribeiro, Quilombola Família Cardoso, Quilombola Romano Martins Conceição e Quilombola Bulhões. A população destas comunidades chega a 700 pessoas.
O Empretec, metodologia da ONU aplicada no Brasil exclusivamente pelo Sebrae, é reconhecido internacionalmente por desenvolver competências empreendedoras e comportamentos de liderança. O curso recebe adaptações culturais que respeitam tradições, modos de vida e particularidades de cada povo, garantindo: autonomia econômica, fortalecimento comunitário, inclusão produtiva, desenvolvimento de iniciativas sustentáveis e alinhadas às identidades culturais.
Liderança da Comunidade Araújo Ribeiro , Vitor Araújo destaca que a realização do primeiro Empretec dentro de um quilombo representa um marco histórico. Para ele, o curso abriu novas perspectivas para geração de renda e valorização dos recursos locais.
“Foi muito importante, tenho satisfação e orgulho de ter esse primeiro Empretec dentro de um quilombo, isso é muito importante, principalmente na cidade que mais tem quilombo no estado, quatro quilombos e isso abriu a nossa visão para algo que a gente tem aqui e não estava sabendo utilizar. Então é colocar em prática e vai ser bom para todas as comunidades aqui de Nioaque, ao gerar renda e empregos”, apontou Vitor.
Responsável por conduzir o seminário, Francisco de Almeida afirma que o impacto da metodologia costuma despertar o interesse por novas turmas.
“Nós esperamos que o projeto tenha sequencia, porque toda vez que a gente conclui uma metodologia dentro de uma turma, automaticamente eles já fazem um novo pedido para que possa se fazer uma outra turma dentro daquela mesma comunidade. Para que que a comunidade se sinta mais capaz. Invés de serem funcionários, passem a ser empregadores”, ressaltou Francisco.
A secretária de Estado da Cidadania, Viviane Luiza explica que a chegada do Empretec aos quilombos nasce de uma escuta ativa das próprias comunidades.
“O Empretec dentro das comunidades e dos territórios surgiu de uma demanda que ouvimos diretamente das próprias comunidades. Primeiro, das comunidades indígenas. A partir disso, entendemos que outros territórios também tinham suas especificidades, como os quilombos. Então, resolvemos trazer o Empretec para Nioaque, justamente por ter um grupo de quilombos aqui, para que o curso fosse realizado dentro do território quilombola. E isso foi feito pensando no desenvolvimento local, no empoderamento da comunidade e também no fortalecimento de uma política pública construída a partir da escuta dos territórios, saindo de dentro para fora”, definiu a Secretária.
O encerramento da primeira turma quilombola do Empretec reforça o potencial transformador da metodologia quando aplicada com respeito às identidades culturais. Em Nioaque, onde quatro comunidades quilombolas preservam tradições e modos de vida ancestrais, o curso representa mais do que capacitação: é uma ferramenta de empoderamento, fortalecimento comunitário e geração de oportunidades. A continuidade das ações e o interesse por novas turmas indicam que o empreendedorismo tem se consolidado como caminho estratégico para autonomia e protagonismo das comunidades tradicionais do município.