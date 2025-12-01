Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

EMPRETEC QUILOMBOLA

Primeira turma quilombola do Empretec é encerrada em Nioaque

Curso reuniu 20 participantes e adaptou metodologia às tradições das quatro comunidades quilombolas de Nioaque

Arthur Ayres

Programa reconhecido pela ONU estimula autonomia econômica e liderança comunitária - Foto: Arthur Ayres/Portal RCN67
Programa reconhecido pela ONU estimula autonomia econômica e liderança comunitária - Foto: Arthur Ayres/Portal RCN67

O encerramento da primeira turma quilombola do Empretec foi realizada em Nioaque, no último sábado (29). A turma composta por 20 alunos participaram de um ciclo de seis edições voltadas a povos indígenas e quilombolas.

A única cidade de Mato Grosso do Sul que possui quatro comunidades quilombolas, é o município de Nioaque. As comunidades: Quilombola Araújo e Ribeiro, Quilombola Família Cardoso, Quilombola Romano Martins Conceição e Quilombola Bulhões. A população destas comunidades chega a 700 pessoas.

O Empretec, metodologia da ONU aplicada no Brasil exclusivamente pelo Sebrae, é reconhecido internacionalmente por desenvolver competências empreendedoras e comportamentos de liderança. O curso recebe adaptações culturais que respeitam tradições, modos de vida e particularidades de cada povo, garantindo: autonomia econômica, fortalecimento comunitário, inclusão produtiva, desenvolvimento de iniciativas sustentáveis e alinhadas às identidades culturais.

Liderança da Comunidade Araújo Ribeiro , Vitor Araújo destaca que a realização do primeiro Empretec dentro de um quilombo representa um marco histórico. Para ele, o curso abriu novas perspectivas para geração de renda e valorização dos recursos locais.

“Foi muito importante, tenho satisfação e orgulho de ter esse primeiro Empretec dentro de um quilombo, isso é muito importante, principalmente na cidade que mais tem quilombo no estado, quatro quilombos e isso abriu a nossa visão para algo que a gente tem aqui e não estava sabendo utilizar. Então é colocar em prática e vai ser bom para todas as comunidades aqui de Nioaque, ao gerar renda e empregos”, apontou Vitor.

Responsável por conduzir o seminário, Francisco de Almeida afirma que o impacto da metodologia costuma despertar o interesse por novas turmas.

Notícias Relacionadas

“Nós esperamos que o projeto tenha sequencia, porque toda vez que a gente conclui uma metodologia dentro de uma turma, automaticamente eles já fazem um novo pedido para que possa se fazer uma outra turma dentro daquela mesma comunidade. Para que que a comunidade se sinta mais capaz. Invés de serem funcionários, passem a ser empregadores”, ressaltou Francisco.

A secretária de Estado da Cidadania, Viviane Luiza explica que a chegada do Empretec aos quilombos nasce de uma escuta ativa das próprias comunidades.

“O Empretec dentro das comunidades e dos territórios surgiu de uma demanda que ouvimos diretamente das próprias comunidades. Primeiro, das comunidades indígenas. A partir disso, entendemos que outros territórios também tinham suas especificidades, como os quilombos. Então, resolvemos trazer o Empretec para Nioaque, justamente por ter um grupo de quilombos aqui, para que o curso fosse realizado dentro do território quilombola. E isso foi feito pensando no desenvolvimento local, no empoderamento da comunidade e também no fortalecimento de uma política pública construída a partir da escuta dos territórios, saindo de dentro para fora”, definiu a Secretária.

O encerramento da primeira turma quilombola do Empretec reforça o potencial transformador da metodologia quando aplicada com respeito às identidades culturais. Em Nioaque, onde quatro comunidades quilombolas preservam tradições e modos de vida ancestrais, o curso representa mais do que capacitação: é uma ferramenta de empoderamento, fortalecimento comunitário e geração de oportunidades. A continuidade das ações e o interesse por novas turmas indicam que o empreendedorismo tem se consolidado como caminho estratégico para autonomia e protagonismo das comunidades tradicionais do município.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos