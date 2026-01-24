Primeiro leilão do Detran-MS em 2026 oferta 147 lotes de veículos apreendidos

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) iniciou o primeiro leilão de veículos de 2026, reunindo bens apreendidos e não retirados pelos proprietários dentro dos prazos previstos em lei. O certame é realizado sob a responsabilidade do leiloeiro oficial Carlos Ferrari e ocorre de maneira on-line, garantindo transparência e acesso ampliado aos interessados.
Ao todo, são ofertados 147 lotes compostos por motocicletas e automóveis, além de um lote exclusivo de sucatas inservíveis. Os veículos foram recolhidos em dez municípios do Estado durante ações de fiscalização e permaneceram nos pátios por abandono ou irregularidades administrativas.
Leilão integra política de gestão de pátios
A realização periódica de leilões faz parte da política de gestão do Detran-MS para garantir a destinação adequada de veículos apreendidos. A medida evita o acúmulo excessivo de bens nos pátios, reduz custos operacionais e assegura o cumprimento das normas legais relacionadas ao trânsito.
O processo também contribui para a segurança pública, ao retirar de circulação veículos que não atendem às exigências legais ou que se encontram em situação irregular.
Diferentes categorias atendem públicos distintos
O leilão é dividido em três categorias principais. A primeira é a de veículos aptos à circulação, que reúne 108 lotes, entre motocicletas e automóveis. Nessa modalidade, qualquer pessoa física ou jurídica pode participar, desde que cumpra as exigências previstas no edital.
Entre os veículos disponíveis estão modelos de diferentes anos e marcas, com lances iniciais atrativos, o que desperta interesse tanto de consumidores finais quanto de revendedores.
A segunda categoria é a de Sucatas Aproveitáveis, destinada exclusivamente a empresas credenciadas em Detrans de todo o país. Esses veículos não podem retornar ao trânsito, sendo destinados ao reaproveitamento de peças.
Sucata inservível é destinada à reciclagem
O lote de Sucatas Inservíveis reúne veículos em estado irrecuperável para qualquer tipo de reaproveitamento, exceto a reciclagem. Com aproximadamente 16,8 toneladas de material ferroso, o lote é destinado a empresas dos ramos de siderurgia, fundição ou reciclagem, devidamente credenciadas junto ao Detran-MS.
Essa destinação atende às normas ambientais e reforça o compromisso com a sustentabilidade e o descarte correto de resíduos.
Participação ocorre exclusivamente pela internet
Os interessados devem realizar os lances por meio da plataforma eletrônica do leiloeiro, onde estão disponíveis todas as informações sobre os lotes. O sistema permite acompanhar os valores em tempo real e participar do certame de forma segura.
Antes de efetuar qualquer lance, o Detran-MS recomenda a leitura completa do edital, que traz orientações sobre pagamento, retirada dos bens e responsabilidades do arrematante.
Visitação é etapa importante para os compradores
Embora o leilão seja virtual, os participantes podem visitar presencialmente os lotes em datas específicas. A visitação permite verificar as condições dos veículos e esclarecer dúvidas, sendo um passo importante para quem pretende disputar os lances com maior segurança.
O Detran-MS reforça que os veículos são vendidos no estado em que se encontram, cabendo ao interessado avaliar previamente cada lote.
A expectativa é de que o certame contribua tanto para a organização administrativa do trânsito quanto para oferecer oportunidades ao público interessado em adquirir veículos e materiais a preços competitivos.
