Primeiro leilão do Detran-MS em 2026 oferta 147 lotes de veículos apreendidos

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) iniciou o primeiro leilão de veículos de 2026, reunindo bens apreendidos e não retirados pelos proprietários dentro dos prazos previstos em lei. O certame é realizado sob a responsabilidade do leiloeiro oficial Carlos Ferrari e ocorre de maneira on-line, garantindo transparência e acesso ampliado aos interessados.

Ao todo, são ofertados 147 lotes compostos por motocicletas e automóveis, além de um lote exclusivo de sucatas inservíveis. Os veículos foram recolhidos em dez municípios do Estado durante ações de fiscalização e permaneceram nos pátios por abandono ou irregularidades administrativas.

Leilão integra política de gestão de pátios

A realização periódica de leilões faz parte da política de gestão do Detran-MS para garantir a destinação adequada de veículos apreendidos. A medida evita o acúmulo excessivo de bens nos pátios, reduz custos operacionais e assegura o cumprimento das normas legais relacionadas ao trânsito.

O processo também contribui para a segurança pública, ao retirar de circulação veículos que não atendem às exigências legais ou que se encontram em situação irregular.

Diferentes categorias atendem públicos distintos

O leilão é dividido em três categorias principais. A primeira é a de veículos aptos à circulação, que reúne 108 lotes, entre motocicletas e automóveis. Nessa modalidade, qualquer pessoa física ou jurídica pode participar, desde que cumpra as exigências previstas no edital.

Entre os veículos disponíveis estão modelos de diferentes anos e marcas, com lances iniciais atrativos, o que desperta interesse tanto de consumidores finais quanto de revendedores.

A segunda categoria é a de Sucatas Aproveitáveis, destinada exclusivamente a empresas credenciadas em Detrans de todo o país. Esses veículos não podem retornar ao trânsito, sendo destinados ao reaproveitamento de peças.