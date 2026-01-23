Primt Itinerante encerra primeira semana com 487 inscrições validadas em Campo Grande

O Primt Itinerante fechou a primeira semana de atividades com 487 inscrições validadas no Cadastro Reserva e 726 atendimentos realizados em diferentes regiões de Campo Grande. Os números refletem a alta procura pelo programa e a eficiência do mutirão coordenado pela Fundação Social do Trabalho (Funsat), que registra uma média de um atendimento a cada três minutos.

Com metade do circuito já concluído, a iniciativa alcançou, em apenas cinco dias, um volume de atendimentos próximo ao total obtido na edição anterior do projeto. As ações ocorreram nos bairros Jardim Canguru, Aero Rancho, Moreninhas e Jardim Rouxinóis, reunindo candidatos de várias regiões da Capital.

Atendimento descentralizado amplia alcance

A proposta de levar as inscrições diretamente aos bairros tem sido apontada como um dos principais diferenciais do Primt Itinerante. Ao descentralizar o atendimento e distribuir o cronograma ao longo da semana, a Funsat consegue absorver a demanda com maior agilidade, reduzindo filas e ampliando o acesso da população ao programa.

No CRAS Moema, no Jardim Rouxinóis, o fluxo constante de candidatos marcou a ação. Entre os primeiros a chegar estava Nadir Alves Soares de Souza, de 50 anos, que saiu cedo da Vila Santo Eugênio para participar da seleção.

“Pasta arrumada, com tudo que precisa, e pontualidade. Para não perder uma oportunidade, a gente precisa estar atento. Vejo no Primt essa chance”, afirmou.

Expectativa de retorno ao programa

Moradora da mesma região, Gislaine Souza Duarte, de 49 anos, já participou do Primt em edições anteriores e busca uma nova oportunidade. Segundo ela, o programa representa mais do que um auxílio temporário.