Início Campo Grande

POLÍCIA

‘Princesinha do PCC’ é presa novamente após fugir duas vezes do sistema prisional

Mulher de 28 anos, condenada por tráfico e roubo, foi recapturada no Jardim Centenário durante ação do Garras

Fernando de Carvalho

Mulher foi presa por equipes do Garras - Foto: Divulgação/Polícia Civil de MS
Mulher foi presa por equipes do Garras - Foto: Divulgação/Polícia Civil de MS

Uma mulher de 28 anos, conhecida como “Princesinha do PCC”, foi presa na sexta-feira (24) no Jardim Centenário, em Campo Grande. Ela estava foragida após duas fugas do sistema prisional e possui condenações por tráfico interestadual de drogas e roubo com restrição de liberdade.

Segundo a polícia, a suspeita é apontada como integrante de uma facção criminosa. O histórico inclui prisão em março de 2020, nova detenção em junho do mesmo ano e progressão ao regime semiaberto em setembro de 2023.

Fugas e recapturas

Dois meses após a progressão, ela fugiu e permaneceu foragida até novembro de 2024, quando foi localizada novamente. Em março de 2025, recebeu novo benefício judicial e voltou a se evadir.

Localizada desta vez pelas equipes do Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros (Garras), ela seguirá à disposição da Justiça enquanto a execução penal e as investigações continuam.

*Com informações da Polícia Civil de MS

