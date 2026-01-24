Mulher é presa em Ponta Porã após decisão judicial determinar regressão cautelar

Uma ação da Polícia Civil resultou no cumprimento de um mandado de prisão contra uma mulher de 30 anos em Ponta Porã. A ordem judicial foi expedida em razão de regressão cautelar determinada em um processo criminal relacionado ao tráfico de drogas, e foi executada por policiais da 1ª Delegacia de Polícia do município.

A prisão ocorreu durante diligências realizadas pela equipe policial, que identificou a existência de mandado judicial em aberto. Após a confirmação da ordem, a mulher foi localizada, detida e conduzida à delegacia para a formalização da prisão e demais providências legais.

Decisão judicial motivou a prisão

A regressão cautelar é uma medida aplicada pelo Judiciário quando entende que o investigado ou condenado não está cumprindo adequadamente as condições impostas anteriormente ou quando surgem novos elementos que justifiquem maior rigor na execução da pena ou das medidas cautelares.

Nesse contexto, a expedição do mandado de prisão busca garantir o cumprimento da decisão judicial e preservar a efetividade do processo penal, especialmente em crimes considerados de maior impacto social, como o tráfico de drogas.

Atuação da Polícia Civil no cumprimento de mandados

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul mantém equipes dedicadas à localização e captura de pessoas com pendências judiciais, integrando bancos de dados, ações de inteligência e trabalho de campo. Em cidades de fronteira, como Ponta Porã, esse trabalho é intensificado devido à complexidade dos crimes investigados.

Segundo a instituição, o cumprimento de mandados de prisão é uma das formas mais diretas de assegurar que decisões judiciais sejam respeitadas e que pessoas investigadas ou condenadas respondam efetivamente pelos seus atos.