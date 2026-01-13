Prefeitura abre inscrições para Processo Seletivo de Agentes Sociais de Esporte e Lazer

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Administração e Inovação e da Fundação Municipal de Esportes (FME), abriu inscrições para o Processo Seletivo Simplificado de Agentes Sociais de Esporte e Lazer, voltado para atuação no programa Movimenta Campo Grande. O objetivo é contratar temporariamente profissionais para promover o esporte, lazer e inclusão social na Capital.

Inscrições e Documentação

As inscrições serão presenciais, de 14 a 16 de janeiro de 2026, das 8h às 13h, na sede da Fundação Municipal de Esportes, localizada na Rua Dr. Paulo Machado, 663, Bairro Santa Fé.

Os interessados devem apresentar:

Ficha de inscrição preenchida e assinada

Curriculum Vitae (modelo do edital)

Diploma de Graduação Plena em Educação Física/Bacharel ou Declaração de Conclusão de Curso

Documentos que comprovem experiência e aperfeiçoamento profissional

Documento oficial com foto

Candidatos podem ser representados por procurador, desde que apresentem a procuração e documento de identidade com foto. A inscrição não tem taxa e cada candidato poderá concorrer a apenas uma modalidade.

Vagas e Remuneração

O processo oferece vagas para coordenadores e instrutores em diversas modalidades, como atletismo, ginástica artística e rítmica, musculação, paradesporto, balé, beach tennis, futebol, hidroginástica, pilates, ritmos e ginásticas coletivas, rugby e treinamento funcional.

A carga horária varia de 10 a 40 horas semanais, com remuneração de R$ 1.500 a R$ 6.000, dependendo da função e da experiência exigida.