Início Campo Grande

INSCRIÇÕES ABERTAS

Prefeitura abre inscrições para Processo Seletivo de Agentes Sociais de Esporte e Lazer

Inscrições presenciais vão de 14 a 16 de janeiro; salários chegam a R$ 6 mil para coordenadores e R$ 1.500 para instrutores de atividades recreativas.

Gabriela Porto

Campo Grande lança edital para contratar coordenadores e agente social de esportes. - Foto: PMCG
Campo Grande lança edital para contratar coordenadores e agente social de esportes. - Foto: PMCG

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Administração e Inovação e da Fundação Municipal de Esportes (FME), abriu inscrições para o Processo Seletivo Simplificado de Agentes Sociais de Esporte e Lazer, voltado para atuação no programa Movimenta Campo Grande. O objetivo é contratar temporariamente profissionais para promover o esporte, lazer e inclusão social na Capital.

Inscrições e Documentação

As inscrições serão presenciais, de 14 a 16 de janeiro de 2026, das 8h às 13h, na sede da Fundação Municipal de Esportes, localizada na Rua Dr. Paulo Machado, 663, Bairro Santa Fé.

Os interessados devem apresentar:

  • Ficha de inscrição preenchida e assinada
  • Curriculum Vitae (modelo do edital)
  • Diploma de Graduação Plena em Educação Física/Bacharel ou Declaração de Conclusão de Curso
  • Documentos que comprovem experiência e aperfeiçoamento profissional
  • Documento oficial com foto

Candidatos podem ser representados por procurador, desde que apresentem a procuração e documento de identidade com foto. A inscrição não tem taxa e cada candidato poderá concorrer a apenas uma modalidade.

Vagas e Remuneração

O processo oferece vagas para coordenadores e instrutores em diversas modalidades, como atletismo, ginástica artística e rítmica, musculação, paradesporto, balé, beach tennis, futebol, hidroginástica, pilates, ritmos e ginásticas coletivas, rugby e treinamento funcional.

A carga horária varia de 10 a 40 horas semanais, com remuneração de R$ 1.500 a R$ 6.000, dependendo da função e da experiência exigida.

Entre as funções de maior destaque:

  • Coordenador Setorial e de Projetos – R$ 6.000/mês, 40h/semana
  • Instrutores de modalidades específicas (como atletismo, ginástica artística, musculação e paradesporto) – R$ 3.000/mês, 20h/semana
  • Instrutores de atividades recreativas e coletivas (como pilates, ritmos e ginásticas) R$ 1.500/mês, 10h/semana

Mais detalhes sobre vagas, horários e requisitos estão disponíveis no Diário Oficial do Município

Etapas do Processo Seletivo

O processo será composto por:

  1. Entrega de documentos e inscrição presencial
  2. Prova de Títulos – avaliação de qualificação e experiência profissional
  3. Entrevista Técnica – apenas para funções de coordenador
  4. Homologação e classificação final

Os candidatos aprovados serão convocados por edital publicado no Diário Oficial do Município, obedecendo rigorosamente à ordem de classificação. Em caso de vacância ou desistência, a vaga será oferecida ao próximo candidato aprovado.

Mais informações

Dúvidas e informações podem ser obtidas pelo telefone da Fundação Municipal de Esportes: 3314-3971.

