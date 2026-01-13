Prefeitura abre inscrições para Processo Seletivo de Agentes Sociais de Esporte e Lazer

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Administração e Inovação e da Fundação Municipal de Esportes (FME), abriu inscrições para o Processo Seletivo Simplificado de Agentes Sociais de Esporte e Lazer, voltado para atuação no programa Movimenta Campo Grande. O objetivo é contratar temporariamente profissionais para promover o esporte, lazer e inclusão social na Capital.
Inscrições e Documentação
As inscrições serão presenciais, de 14 a 16 de janeiro de 2026, das 8h às 13h, na sede da Fundação Municipal de Esportes, localizada na Rua Dr. Paulo Machado, 663, Bairro Santa Fé.
Os interessados devem apresentar:
- Ficha de inscrição preenchida e assinada
- Curriculum Vitae (modelo do edital)
- Diploma de Graduação Plena em Educação Física/Bacharel ou Declaração de Conclusão de Curso
- Documentos que comprovem experiência e aperfeiçoamento profissional
- Documento oficial com foto
Candidatos podem ser representados por procurador, desde que apresentem a procuração e documento de identidade com foto. A inscrição não tem taxa e cada candidato poderá concorrer a apenas uma modalidade.
Vagas e Remuneração
O processo oferece vagas para coordenadores e instrutores em diversas modalidades, como atletismo, ginástica artística e rítmica, musculação, paradesporto, balé, beach tennis, futebol, hidroginástica, pilates, ritmos e ginásticas coletivas, rugby e treinamento funcional.
A carga horária varia de 10 a 40 horas semanais, com remuneração de R$ 1.500 a R$ 6.000, dependendo da função e da experiência exigida.
Entre as funções de maior destaque:
- Coordenador Setorial e de Projetos – R$ 6.000/mês, 40h/semana
- Instrutores de modalidades específicas (como atletismo, ginástica artística, musculação e paradesporto) – R$ 3.000/mês, 20h/semana
- Instrutores de atividades recreativas e coletivas (como pilates, ritmos e ginásticas) R$ 1.500/mês, 10h/semana
Mais detalhes sobre vagas, horários e requisitos estão disponíveis no Diário Oficial do Município
Etapas do Processo Seletivo
O processo será composto por:
- Entrega de documentos e inscrição presencial
- Prova de Títulos – avaliação de qualificação e experiência profissional
- Entrevista Técnica – apenas para funções de coordenador
- Homologação e classificação final
Os candidatos aprovados serão convocados por edital publicado no Diário Oficial do Município, obedecendo rigorosamente à ordem de classificação. Em caso de vacância ou desistência, a vaga será oferecida ao próximo candidato aprovado.
Mais informações
Dúvidas e informações podem ser obtidas pelo telefone da Fundação Municipal de Esportes: 3314-3971.