Procon aponta variação de até 15% no preço do etanol em Campo Grande

Uma pesquisa realizada pelo Procon Mato Grosso do Sul apontou que o preço do litro do etanol em Campo Grande apresentou variação superior a 15% entre os postos de combustíveis da cidade no mês de março. O levantamento, conduzido entre os dias 27 e 31 de março, analisou os preços de nove tipos de combustíveis em 14 estabelecimentos.

Os dados mostram que os valores do etanol permaneceram os mesmos em relação a fevereiro. No pagamento com cartão de crédito, os consumidores encontraram preços entre R$ 3,79, no bairro Jardim Leblon, e R$ 4,39, no Jardim Vera Cruz, resultando em uma diferença de 15,83%. Já para quem pagou com dinheiro, PIX ou cartão de débito, os preços variaram entre R$ 3,79 e R$ 4,19, uma diferença de 10,55%.

GNV e Gasolina

O Gás Natural Veicular (GNV) também teve diferenças de valores conforme a região. O metro cúbico foi comercializado entre R$ 4,49, no Centro, e R$ 4,79, na Coophavilla II, representando uma variação de 6,68% em relação ao mês anterior.

Já a gasolina comum teve média de R$ 5,97 para pagamentos à vista e R$ 6,09 no crédito. A versão aditivada foi vendida por R$ 6,16 no débito e R$ 6,24 no crédito.