Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

COMBATE À FRAUDE

Procon apreende mais de mil tênis falsificados em Campo Grande

Produtos sem nota fiscal e com indícios de contrafação foram recolhidos; caso segue para Decon e Receita Federal.

Gabriela Porto

Operação visa proteger consumidores e punir irregularidades. - Foto: Kleber Clajus/ProconMS
Operação visa proteger consumidores e punir irregularidades. - Foto: Kleber Clajus/ProconMS

O Procon Mato Grosso do Sul realizou nesta sexta-feira (23) uma operação de fiscalização em Campo Grande que resultou na apreensão de 1.212 pares de tênis falsificados. O caso será investigado pela Decon (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes contra as Relações de Consumo), e os produtos recolhidos encaminhados à Receita Federal.

Irregularidades constatadas

A fiscalização foi motivada por uma denúncia que indicava possíveis irregularidades em uma empresa varejista localizada no Centro da Capital. Os fiscais identificaram que os tênis eram vendidos sem nota fiscal, com ausência de informações essenciais como numeração e fabricante, e apresentavam sinais de falsificação, imitando marcas reconhecidas no mercado. A fiscalização foi motivada por uma denúncia.

Produtos e providências legais

Foram apreendidos 1.212 pares de tênis, abrangendo diversos modelos, marcas e tamanhos. A Decon ficará responsável pela investigação criminal da contrafação, enquanto os itens apreendidos serão entregues à Receita Federal para destruição ou destinação adequada. A Decon ficará responsável pela investigação criminal da contrafação, enquanto os itens apreendidos serão entregues à Receita Federal para destruição ou destinação adequada.

Notícias Relacionadas

Histórico de reincidência

O Procon destacou que a empresa já havia sido autuada em maio do ano passado por irregularidades semelhantes, como:

  • venda de produtos sem nota fiscal;
  • publicidade enganosa;
  • alvará vencido;
  • comercialização de produtos falsificados de forma recorrente.

*Com informações do Procon/MS

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos