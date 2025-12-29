Procon de Campo Grande teve mais de 2.300 atendimentos em 2025

O Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) de Campo Grande encerrou 2025 com 2.306 atendimentos a consumidores, resultado de uma atuação focada na orientação, na resolução rápida de conflitos e na fiscalização do mercado, segundo balanço divulgado pela superintendência ligada à Secretaria de Assistência Social (SAS).

Do total de demandas, 242 casos tiveram solução imediata por meio de notificações, o que evitou a abertura de processos administrativos e garantiu agilidade na resposta ao consumidor.

O volume de audiências de conciliação também reforçou o papel do órgão como espaço de diálogo na Capital, com a realização de 822 encontros entre consumidores e fornecedores, índice que consolidou o Procon como referência na mediação de conflitos nas relações de consumo em Campo Grande.

A prevenção de fraudes ganhou destaque em períodos de maior movimentação comercial. Antes da Black Friday, o Procon acompanhou por quatro semanas os preços de 29 produtos em grandes lojas da região central, levantamento que subsidiou a fiscalização no dia do evento e contribuiu para coibir práticas irregulares e assegurar descontos reais ao consumidor.

Em datas comemorativas, como o Dia das Mães, pesquisas de preços orientaram 462 consumidores, enquanto no Dia dos Pais o foco recaiu sobre o setor de serviços, com visitas técnicas a 12 barbearias em diferentes regiões da cidade.

A atuação educativa também integrou a estratégia do órgão ao longo do ano. Seis palestras orientativas levaram informações sobre educação financeira e prevenção de golpes diretamente à comunidade, com a participação aproximada de 500 consumidores, fortalecendo o consumo consciente e a segurança nas compras.

As ações de fiscalização somaram 486 operações, impulsionadas também por denúncias registradas pelo canal 156. O trabalho alcançou supermercados, postos e distribuidoras de combustível, lojas de suplementos, agências bancárias, óticas, pet shops e todos os shoppings da Capital, garantindo presença constante do Procon nos principais setores da economia local.