Procon leva atendimento ao consumidor no Pátio Central Shopping nesta quarta e quinta

O Procon de Mato Grosso do Sul promove nesta quarta e quinta-feira, 10 e 11 de setembro, dois dias de atendimento direto aos consumidores no Pátio Central Shopping, em Campo Grande, das 8h às 16h. A ação leva orientação e resolução de problemas relacionados ao consumo, aproximando os serviços do público que circula diariamente pelo Centro.

A ação integra as atividades em comemoração aos 35 anos do Código de Defesa do Consumidor, celebrado em 11 de setembro. No local, equipes estarão disponíveis para esclarecer dúvidas, oferecer orientações práticas e registrar reclamações.

Quem for registrar ocorrência deve apresentar documento oficial com foto, comprovante de residência atualizado ou declaração de próprio punho, além de documentos que comprovem a relação de consumo, como contratos, boletos, notas fiscais ou comprovantes de pagamento.

Além do atendimento presencial, o órgão mantém canais permanentes pelo Disque Procon 151, pelo aplicativo MS Digital e pelo site www.procon.ms.gov.br.

Serviço

Procon Móvel – CDC 35 Anos

Quando: 10 e 11 de setembro de 2025 (quarta e quinta-feira)

Onde: Rua Marechal Rondon, nº 1380, Centro, Campo Grande.

Horário: Das 8h às 16h