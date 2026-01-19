Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

DEFESA DO CONSUMIDOR

Procon de MS detalha regiões mais baratas para abastecer em Campo Grande

Pesquisa ampliada analisou 35 postos e indica onde o consumidor pode economizar.

Gabriela Porto

Pesquisa do Procon indica onde economizar no combustível em Campo Grande. Foto: Elaine Oliveira / Divulgação.
Pesquisa do Procon indica onde economizar no combustível em Campo Grande. Foto: Elaine Oliveira / Divulgação.

O Procon Mato Grosso do Sul ampliou o levantamento de preços dos combustíveis em Campo Grande e passou a indicar, além dos valores praticados, as regiões administrativas onde o abastecimento é mais econômico. A pesquisa mais recente contemplou 35 postos distribuídos pelas sete regiões da Capital e considerou diferentes formas de pagamento.

O objetivo do levantamento é oferecer ao consumidor informações mais detalhadas para a tomada de decisão no momento de abastecer, considerando não apenas o preço por litro, mas também o impacto financeiro conforme a localização e o tipo de combustível.

Maiores variações por região

De acordo com os dados, as maiores variações de preços foram identificadas nas regiões do Imbirussu e do Bandeira. No Imbirussu, a gasolina comum paga no crédito apresentou variação de 10,94%. Já no Bandeira, o diesel S10 comum registrou diferença de 9,58% entre os postos pesquisados.

Em contrapartida, as menores variações ocorreram nas regiões do Lagoa e do Segredo. Nessas áreas, o diesel S500 comum, pago à vista, apresentou variações de 0,67% e 1,70%, respectivamente, indicando maior estabilidade nos preços praticados.

Cálculo de economia considera 50 litros

Uma das novidades da pesquisa está na metodologia adotada para estimar a economia do consumidor. O cálculo passou a considerar o abastecimento de 50 litros, utilizando como referência o menor preço registrado entre os postos de uma mesma região administrativa.

Com isso, o Procon Mato Grosso do Sul identificou que é possível economizar até R$ 32 ao abastecer com gasolina comum no crédito na região do Imbirussu. No Bandeira, a economia pode chegar a R$ 25, enquanto no Prosa e no Anhanduizinho os valores podem alcançar R$ 22 e R$ 21, respectivamente.

Etanol também apresenta diferenças

No caso do etanol comum pago no crédito, a pesquisa apontou economias de até R$ 15,50 na região do Lagoa e R$ 15 no Segredo. No Bandeira, a diferença pode chegar a R$ 13, enquanto no Centro e no Imbirussu a economia estimada é de R$ 12.

Segundo a superintendente do Procon MS, Patrícia Mara da Silva, os dados permitem que o consumidor avalie em que parte do trajeto diário é mais vantajoso abastecer, mesmo diante das oscilações naturais do mercado.

Período de coleta e estabilidade do GNV

A pesquisa foi realizada nos dias 12 e 13 de janeiro de 2026 e avaliou cinco tipos de combustíveis, além de três modalidades de pagamento. Cada uma das sete regiões administrativas teve cinco postos monitorados.

O levantamento também aponta que o GNV (Gás Natural Veicular) mantém estabilidade nos últimos seis meses, com preço médio do metro cúbico em R$ 4,62.

O relatório completo da pesquisa, com comparativos mensais e por região, está disponível no site oficial do Procon/MS
Pesquisa Combustíveis (Campo Grande) – Janeiro

*Com informações do Procon/MS e  Governo de MS

