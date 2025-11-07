Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

CASA NOVA

Procuradoria da Dívida Ativa muda de endereço na Capital

Novo espaço na Avenida Afonso Pena promete mais conforto e acessibilidade

Karina Anunciato

Devido ao processo de transição para o novo endereço, os telefones estão temporariamente indisponíveis (Foto: Reprodução/ Governo de MS)
Devido ao processo de transição para o novo endereço, os telefones estão temporariamente indisponíveis (Foto: Reprodução/ Governo de MS)

Desde quinta-feira (6) a Procuradoria de Controle da Dívida Ativa (PCDA) está atendendo em novo endereço. O serviço passa a funcionar na Avenida Afonso Pena, nº 6.134, em Campo Grande, na nova sede da PGE, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30.

A mudança tem como objetivo oferecer melhor estrutura e acessibilidade aos contribuintes que precisam negociar débitos inscritos em dívida ativa. Antes, o atendimento era feito na Rua 7 de Setembro, no Centro da Capital.

Durante o período de transição, os telefones da unidade estão temporariamente indisponíveis, mas o público pode continuar sendo atendido presencialmente ou pelos canais digitais: e-mail [email protected] e WhatsApp (67) 3322-7613 (somente mensagens).

Além disso, o site pge.ms.gov.br segue disponibilizando serviços on-line como emissão de boletos de IPVA e licenciamento de veículos, consulta de débitos e solicitação de pagamento ou parcelamento da dívida ativa.

A transferência faz parte do processo de modernização e reestruturação administrativa da PGE/MS, que busca aprimorar o atendimento e facilitar o acesso dos contribuintes aos serviços públicos.

