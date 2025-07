Produção de exames cresce 30% e reforça diagnóstico de doenças em MS

O Laboratório Central de Saúde Pública de Mato Grosso do Sul (Lacen-MS) realizou 267.813 exames ente 1° de janeiro de 8 de julho, o que representa um aumento de aproximadamente 30% em relação ao mesmo período de 2024, quando o número chegou a 205.879. A diferença é de quase 61,9 mil exames a mais em apenas um ano.

Esse salto na produção é resultado de avanços na qualidade técnica e modernização dos processos internos, que garantem mais agilidade e precisão nos diagnósticos realizados. Em 2019, o Lacen realizava cerca de 168 mil exames por ano e o volume explicita uma evolução que acompanha o crescimento das demandas do SUS, especialmente diante de cenários epidemiológicos desafiadores.

Em junho deste ano, o Lacen conquistou nota máxima na Avaliação Externa da Qualidade (AEQ), promovida pela Universidade Federal de Santa Catarina, reforçando o reconhecimento nacional da instituição.

A avaliação de qualidade que concedeu nota máxima ao Lacen foi voltada à Rede Nacional de Quantificação da Carga Viral do HIV, HBV e HCV, além de exames de Biologia Molecular para detecção de Chlamydia trachomatis e Neisseria gonorrhoeae, e contagem de linfócitos T CD4+.

Diagnósticos estratégicos

A maior parte dos exames – 98,46% – foi realizada pela Gerência de Biologia Médica, que atende às Vigilâncias Epidemiológica e Ambiental. Esses diagnósticos incluem doenças como dengue, zika, chikungunya, influenza e Covid-19. A atuação dessa gerência é essencial para o monitoramento de surtos, o controle de doenças e a resposta rápida a emergências em saúde.

O 1,54% restante ficou a cargo da Gerência de Bromatologia e Química, responsável por análises de alimentos, água potável, água utilizada em hemodiálise e exames voltados à exposição ocupacional a agrotóxicos. Os resultados dessas análises subsidiam ações de fiscalização, regulação e vigilância sanitária em todo o estado.

Vinculado à Secretaria de Estado de Saúde (SES), o Lacen tem como missão prestar serviços laboratoriais com foco na Vigilância Epidemiológica, Sanitária, Ambiental e Saúde do Trabalhador. A expansão da cobertura laboratorial fortalece a estrutura do Sistema Único de Saúde (SUS) e contribui diretamente para a segurança e saúde da população sul-mato-grossense.