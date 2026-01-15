Produtora faz vistoria técnica na Capital para show internacional

Campo Grande entrou oficialmente no roteiro de grandes turnês internacionais. A Capital recebeu, na terça-feira (13), representantes da Mercury Concerts, empresa responsável pela turnê do Guns N’ Roses no Brasil, que realizaram uma visita técnica para a preparação do show marcado para 9 de abril de 2026.

A equipe veio de São Paulo para uma agenda de produção que incluiu a avaliação do Autódromo Orlando Moura, espaço que vai receber a apresentação. O objetivo foi analisar as condições técnicas do local e levantar informações essenciais para o planejamento da montagem do espetáculo.

Durante a visita, foram realizados estudos relacionados à logística, estrutura, sonorização, iluminação e cenografia, além de vistorias operacionais. Os representantes da produtora também percorreram hotéis e pontos estratégicos da cidade, já que esta foi a primeira visita oficial da Mercury Concerts a Campo Grande.

Guns N’ Roses em Campo Grande

O show faz parte da turnê mundial “Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things” e deve se tornar uma das maiores produções musicais já realizadas na capital sul-mato-grossense. A expectativa é de público formado por fãs de Mato Grosso do Sul, estados vizinhos e também de países da fronteira.

Os ingressos seguem à venda pela internet, no site oficial da Bilheteria Digital, e também em ponto físico no Shopping Bosque dos Ipês, com atendimento de terça a domingo, das 14h às 20h, enquanto durarem os estoques. A organização recomenda a compra antecipada devido à alta procura registrada desde a abertura das vendas.