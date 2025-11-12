Produtores iniciam preparativos para plantio de algodão em Mato Grosso do Sul

Com a proximidade do fim do vazio sanitário do algodão, produtores de Mato Grosso do Sul, intensificam preparativos para iniciar o plantio da safra 2025. De acordo com a Iagro (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal), até 30 de novembro o plantio estará totalmente liberado nas três regiões monitoradas pela Agência.

No Estado, em 2025, existem 31 mil hectares de algodão cadastrados, distribuídos em 38 propriedades localizadas em 10 municípios. Todas as regiões de cultivos são produtivas, até o momento, 89,5% dessas áreas já foram fiscalizadas.

Na Região III, formada por Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Nova Andradina . O plantio nesses municípios deve ser finalizado até 31 de dezembro.

. O plantio nesses municípios deve ser finalizado até 31 de dezembro. Na região II, que abrange 33 municípios, o vazio sanitário vai até 15 de novembro .

. Na região I, composta por 23 municípios, a liberação ocorrerá em 30 de novembro .

. Nas regiões I e II, o plantio do algodão poderá ser feito até 31 de janeiro de 2026.

É proibido o cultivo de algodão e obrigatória a eliminação de plantas voluntárias ou rebrotas que possam servir de abrigo ao inseto, durante o período de vazio sanitário,. Essa pausa é fundamental para interromper o ciclo do bicudo e assegurar o desenvolvimento saudável das lavouras na próxima safra.