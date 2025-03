Produtores rurais participam de capacitação sobre manejo sustentável de pastagens em Ribas do Rio Pardo e Santa Rita do Pardo

Produtores rurais dos assentamentos Mutum e Avaré, localizados nos municípios de Ribas do Rio Pardo e Santa Rita do Pardo, participaram no último sábado (22) de um curso sobre Manejo de Pastagens, promovido pelo Mercado Escola da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

A atividade integra os projetos Profor-EXT UFMS e Inova Campo MS e tem como objetivo ampliar o conhecimento técnico dos produtores para melhorar a sustentabilidade das práticas agropecuárias locais.

Durante a capacitação, os participantes receberam orientações técnicas sobre o preparo adequado da terra, cuidados com o capim e métodos para assegurar um manejo eficiente e sustentável das pastagens.

A produtora local e agente de formação do Profor-EXT UFMS, Camila Oliveira, destacou a relevância prática do curso para os moradores. “Há muitas pessoas aqui que não conhecem técnicas adequadas sobre o pasto. Esse conhecimento é essencial para nós.”

A coordenadora do Mercado Escola e professora da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Aline Gomes da Silva, explicou que a iniciativa surgiu após um levantamento das principais demandas da região.

“Identificamos que muitos produtores atuam na criação de bovinos. Foi a partir dessa demanda que organizamos o curso sobre manejo de pastagens.” […] Essa é uma ação essencial para aumentar a independência dos produtores e garantir uma produção mais eficiente e sustentável”, pontuou.

Além de promover qualificação, a iniciativa também busca contribuir para a autonomia financeira das famílias e o fortalecimento da produção local. Os participantes receberam certificados de conclusão.