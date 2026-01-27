Produtores têm até sexta para regularizar plantio de algodão no Estado

A Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (IAGRO) alerta os produtores rurais da Região III de Mato Grosso do Sul para o prazo final de cadastramento das áreas de plantio de algodão. O registro deve ser feito até esta sexta-feira (30).

A exigência foi estabelecida pela Resolução Conjunta SEMADESC/IAGRO nº 001/2024 e integra as ações de prevenção e controle do bicudo-do-algodoeiro (Anthonomus grandis), considerada a principal praga da cultura no país.

Municípios

A determinação vale para produtores de 38 municípios do sul do Estado.

Entre eles estão Dourados, Ponta Porã, Naviraí, Nova Andradina, Amambai, Iguatemi, Caarapó, Laguna Carapã, Itaporã, Fátima do Sul e Mundo Novo.

Também fazem parte da lista Anaurilândia, Angélica, Antônio João, Aral Moreira, Bataguassu, Batayporã, Coronel Sapucaia, Deodápolis, Douradina, Eldorado, Glória de Dourados, Itaquiraí, Ivinhema, Japorã, Jateí, Juti, Novo Horizonte do Sul, Paranhos, Sete Quedas, Tacuru, Taquarussu e Vicentina.

Obrigatoriedade do cadastro

De acordo com a resolução, os produtores devem realizar o cadastramento eletrônico das áreas cultivadas junto ao IAGRO. O prazo é de até 30 dias após o encerramento do calendário de semeadura.