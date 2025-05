Artesanato de MS é destaque em evento de São Paulo

Mato Grosso do Sul marca presença no 19º Salão de Artesanato de São Paulo, que segue até domingo (25). O evento, realizado no Parque Ibirapuera na capital paulista, teve início na quarta-feira (21) e já no primeiro dia, o volume de vendas de peças produzidas pelos artesãos do estado somou R$ 146.279,00.

Para o diretor-presidente da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), Eduardo Mendes, a participação do estado em eventos como esse fortalece a cadeia produtiva do artesanato e dá visibilidade nacional ao talento dos artesãos do estado.

“Feiras como o Salão do Artesanato são estratégicas para o desenvolvimento econômico e cultural. É oportunidade única de mostrar ao Brasil a criatividade e a identidade do nosso povo. As vendas expressivas são reflexo direto da qualidade do nosso trabalho”, destaca Mendes.

Coordenando a presença do estado no evento, a diretora de Artesanato, Moda e Design da FCMS, Katienka Klain, ressalta o cuidado e a dedicação com que os artesãos sul-mato-grossenses preparam suas peças para essas grandes vitrines.

“Temos um artesanato de excelência, que combina tradição e inovação. Cada peça leva consigo histórias, técnicas ancestrais e a alma dos nossos artistas. Os artesãos de MS se preparam o ano inteiro para eventos como este, e os resultados estão aí: peças de alta qualidade sendo reconhecidas e valorizadas pelo público nacional”, afirma Katienka.



O salão

Com entrada gratuita, o Salão é mais do que uma feira — é uma verdadeira celebração da diversidade cultural do Brasil. Além da comercialização direta dos produtos, o público participa de oficinas gratuitas, exposições temáticas, desfiles de moda com peças artesanais e apresentações culturais regionais.



O evento tem ainda o apoio do Programa do Artesanato Brasileiro (PAB), iniciativa do Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (MEMP), que atua para promover o artesanato como vetor de geração de renda e inclusão social em todo o país.

*Com informações FCMS