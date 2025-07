Professor é atacado por dois pitbulls durante corrida e sobrevive graças a técnicas de defesa pessoal

O professor de artes marciais Ernesto Chaves, de 30 anos, viveu momentos de desespero na manhã deste domingo (30), em Ponta Porã (MS), ao ser atacado por dois cães da raça pitbull enquanto fazia um treino de corrida nas ruas da cidade. Ele contou que só conseguiu sobreviver graças ao conhecimento em defesa pessoal e a ajuda de populares.

O ataque ocorreu por volta das 9h30, sob forte neblina e clima frio. Ernesto saiu para correr em direção à academia onde treina, usando fones de ouvido. “Quando percebi, os dois cães já estavam em cima de mim. No começo, achei que estavam brincando, mas quando vi que eram pitbulls, gelei”, relatou.

Tentativa de fuga e luta pela vida

Segundo Ernesto, os cães estavam soltos, mas com coleiras. Eles começaram a atacá-lo agressivamente.

“Gritei por socorro, tentava golpear com a perna e com as mãos, mas eles vinham com tudo. Um me pegou pela perna e balançava. O outro tentava chegar no meu pescoço. Eu só pensava: não posso cair”.

A luta durou cerca de cinco minutos, tempo que pareceu uma eternidade para a vítima. Ernesto tentou segurar um dos animais pela coleira e pescoço. Mesmo com os braços machucados e um dos dedos quebrado, ele conseguiu manter os cães controlados por algum tempo até que um morador apareceu com uma corda e ajudou a imobilizá-los.

“A rua estava vazia. Algumas pessoas passavam, mas ninguém parava, com medo. Um senhor chegou a chamar a polícia. Só depois apareceu um rapaz da região, pediu uma corda e aí conseguimos amarrar os cães”.

Resgate, atendimento médico e investigação

A Polícia Militar chegou logo em seguida. A vítima foi socorrida por uma ambulância. Ernesto sofreu múltiplas perfurações na perna e teve um dedo da mão quebrado. Ele passou por atendimento médico, fez curativos, raio-X e recebeu alta. Agora se recupera em casa.

O tutor dos cães apareceu apenas após a chegada da polícia e foi levado à delegacia para prestar esclarecimentos. A Polícia Civil irá investigar o caso, e Ernesto deverá prestar depoimento nos próximos dias.

“A arte marcial salvou minha vida”, afirma professor

Em depoimento, Ernesto reforçou a importância da prática de artes marciais. “Sou professor de Muay Thai e praticante de Jiu-Jitsu. A arte marcial me deu calma e coragem no meio do caos. Eu já tinha assistido vídeos sobre defesa contra cães. Foi isso, junto com Deus, que salvou minha vida”.

Ele fez questão de registrar o ocorrido para alertar a população. “Isso aconteceu a 200 metros da maior creche da cidade. Poderia ter sido com uma criança, um idoso, minha esposa ou meu filho. É preciso mais responsabilidade com animais de grande porte”, frisou o professor.

O caso foi registrado como lesão corporal culposa. A pena para este crime é de detenção, de dois meses a um ano.