Professores temporários de Campo Grande terão salário-base menor mesmo com pós-graduação. O novo decreto do processo seletivo da Rede Municipal de Ensino, publicado nesta quinta-feira (25), estabelece que docentes contratados sem vínculo efetivo não terão acréscimo salarial por especialização, mestrado ou doutorado.

A medida representa redução de cerca de R$ 442 mensais para profissionais temporários em relação aos concursados.

De acordo com a tabela salarial atualizada em maio de 2025 pelo Sindicato Campo-grandense dos Profissionais da Educação Pública (ACP), um professor da categoria inicial PH2-A com 20 horas semanais recebe R$ 4.425,53, podendo chegar a R$ 5.752,98 para profissionais com pós-graduação.

Com o novo modelo, professores temporários receberão apenas o piso, sem o adicional por formação acadêmica.

A prática já é adotada na rede estadual, onde contratados temporários ganham menos do que concursados. No caso de Campo Grande, o sindicato afirma que a mudança contraria a política histórica de valorização salarial construída para a rede municipal, uma das poucas do país com piso específico para jornada de 20 horas semanais.

A ACP divulgou nota criticando a diferenciação entre professores temporários e concursados e pediu reunião com a Comissão Mista de Educação do município para discutir o edital.

A entidade defende manutenção do salário-base, realização de concursos públicos para preencher 100% das vagas e acompanhamento de todas as etapas do processo seletivo para garantir transparência e legalidade.

Segundo o sindicato, a política de piso salarial de Campo Grande é fruto de um processo histórico que ajudou a consolidar conquistas para a carreira docente.