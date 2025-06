Profissionais da UNEI de Ponta Porã recebem capacitação em saúde mental de adolescentes

O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES), realiza, em 25 de julho, uma capacitação inédita em Primeiros Socorros Psicológicos (PSP) na Unidade Educacional de Internação (UNEI) Mitaí, em Ponta Porã, como estratégia de fortaleceimento da saúde mental de adolescentes em situação de vulnerabilidade.

A iniciativa pioneira prepara os profissionais que atuam na unidade socioeducativa para lidar com situações de crise emocional, prevenindo casos de automutilação e suicídio, além de ampliar o cuidado humanizado aos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa.

Capacitação em Primeiros Socorros Psicológicos

Psicólogos e médicos da Cruz Vermelha abordarão técnicas para reconhecer sinais de sofrimento mental, realizar escuta ativa e aplicar estratégias de acolhimento direcionado a educadores, assistentes sociais, monitores e seguranças da UNEI.

A programação inclui dinâmicas práticas e simulações de situações reais, permitindo que os participantes apliquem, em grupo, as técnicas de Primeiros Socorros Psicológicos. Haverá ainda discussão de casos concretos e troca de experiências, com foco na construção de uma rede de apoio preparada para responder a crises de ansiedade, estresse pós-traumático, depressão e outras emergências emocionais.

Autocuidado e Bem-Estar da Equipe

Um dos módulos será voltado ao autocuidado dos profissionais, com orientações sobre prevenção do desgaste emocional, estratégias para reduzir o risco de burnout e promoção do bem-estar da equipe.

*Com informações da SES