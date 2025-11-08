Profissionais de saúde terão capacitação em Campo Grande sobre manejo clínico da Chikungunya

Profissionais da rede pública e privada de saúde participam, na próxima terça-feira (11), de uma capacitação sobre o manejo clínico de arboviroses, com foco especial na Chikungunya.

O encontro reunirá especialistas e pesquisadores de todo o país e busca atualizar as equipes sobre diagnóstico, tratamento e estratégias de prevenção da doença, que vem ganhando espaço nos atendimentos em Campo Grande.

A atividade será realizada das 7h30 às 16h, na Rua 14 de Julho, 255 – Vila Glória, e integra uma ação conjunta entre o município, a Secretaria Estadual de Saúde, a Fiocruz e o Ministério da Saúde.

Entre os palestrantes confirmados está o médico Rivaldo Venâncio, referência nacional em estudos sobre arboviroses e pesquisador da Fiocruz, que abordará os impactos e a cronicidade dos sintomas da Chikungunya no país.

Além do manejo clínico dos pacientes, o evento discutirá o panorama das arboviroses em Campo Grande, o conceito de saúde única, as diretrizes nacionais de prevenção e controle e o papel das farmácias e drogarias na notificação de casos suspeitos.

Embora os índices de dengue e Chikungunya estejam controlados na Capital, o tema é tratado com atenção. De acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), Campo Grande registrou 4.394 casos notificados de dengue até 1º de novembro, o que mantém o município entre os com menor incidência no Estado — na 74ª posição entre os 79 municípios de Mato Grosso do Sul.

Em relação à Chikungunya, os números também permanecem baixos, com média de 34,9 casos prováveis por 100 mil habitantes em 2025. Apesar do aumento nas notificações em comparação a anos anteriores, o índice segue muito inferior ao de municípios com alta incidência, que ultrapassam 6 mil casos por 100 mil habitantes.

A superintendente de Vigilância em Saúde e Ambiente, Veruska Lahdo, destacou que a atualização técnica é essencial para manter o controle sobre as arboviroses.

“Temos observado a importância de manter os profissionais constantemente atualizados, garantindo diagnósticos e atendimentos oportunos, o que contribui para evitar a propagação da doença”, afirmou.

As inscrições para a capacitação podem ser feitas pela internet.

*Com informações da Prefeitura de CG