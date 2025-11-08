Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

SAÚDE

Profissionais de saúde terão capacitação em Campo Grande sobre manejo clínico da Chikungunya

Evento abordará diagnóstico, tratamento e prevenção das arboviroses, em meio ao aumento de casos suspeitos da doença na Capital

Fernando de Carvalho

Evento abordará diagnóstico, tratamento e prevenção das arboviroses - Foto: Divulgação/Prefeitura de CG
Evento abordará diagnóstico, tratamento e prevenção das arboviroses - Foto: Divulgação/Prefeitura de CG

Profissionais da rede pública e privada de saúde participam, na próxima terça-feira (11), de uma capacitação sobre o manejo clínico de arboviroses, com foco especial na Chikungunya.

O encontro reunirá especialistas e pesquisadores de todo o país e busca atualizar as equipes sobre diagnóstico, tratamento e estratégias de prevenção da doença, que vem ganhando espaço nos atendimentos em Campo Grande.

A atividade será realizada das 7h30 às 16h, na Rua 14 de Julho, 255 – Vila Glória, e integra uma ação conjunta entre o município, a Secretaria Estadual de Saúde, a Fiocruz e o Ministério da Saúde.

Entre os palestrantes confirmados está o médico Rivaldo Venâncio, referência nacional em estudos sobre arboviroses e pesquisador da Fiocruz, que abordará os impactos e a cronicidade dos sintomas da Chikungunya no país.

Além do manejo clínico dos pacientes, o evento discutirá o panorama das arboviroses em Campo Grande, o conceito de saúde única, as diretrizes nacionais de prevenção e controle e o papel das farmácias e drogarias na notificação de casos suspeitos.

Embora os índices de dengue e Chikungunya estejam controlados na Capital, o tema é tratado com atenção. De acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), Campo Grande registrou 4.394 casos notificados de dengue até 1º de novembro, o que mantém o município entre os com menor incidência no Estado — na 74ª posição entre os 79 municípios de Mato Grosso do Sul.

Em relação à Chikungunya, os números também permanecem baixos, com média de 34,9 casos prováveis por 100 mil habitantes em 2025. Apesar do aumento nas notificações em comparação a anos anteriores, o índice segue muito inferior ao de municípios com alta incidência, que ultrapassam 6 mil casos por 100 mil habitantes.

A superintendente de Vigilância em Saúde e Ambiente, Veruska Lahdo, destacou que a atualização técnica é essencial para manter o controle sobre as arboviroses.

“Temos observado a importância de manter os profissionais constantemente atualizados, garantindo diagnósticos e atendimentos oportunos, o que contribui para evitar a propagação da doença”, afirmou.

As inscrições para a capacitação podem ser feitas pela internet.

*Com informações da Prefeitura de CG

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos