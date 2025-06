Programa abre inscrições para profissionais que queiram ser mentores de alunos da educação básica

Profissionais que atuam em indústrias de Mato Grosso do Sul já podem se inscrever como voluntários no Programa de Mentoria de Carreiras da Rede Sesi. O objetivo da iniciativa é conectar estudantes da educação básica ao universo do trabalho e ampliar as possibilidades de escolha profissional entre adolescentes do ensino fundamental (anos finais) e do ensino médio.

A participação no programa ocorre por meio de edital de credenciamento, voltado a profissionais interessados em contribuir com a formação de jovens talentos e apoiar o desenvolvimento de competências essenciais para o mercado.

A proposta é engajar quem já está no setor produtivo em um processo de troca e orientação sobre carreira.

A mentoria será realizada em quatro encontros on-line por turma, com início previsto para o segundo semestre de 2025. Os profissionais selecionados também passarão por formações específicas com foco em comunicação, ética e práticas de orientação profissional.

Além das mentorias, o programa conta com suporte pedagógico dentro das escolas, como a disciplina Projeto de Vida e a atuação de escritórios de carreira presentes nas unidades da Rede Sesi em todo o Estado.

A seleção dos mentores inclui análise de documentos, entrevistas e a participação em formações preparatórias. O edital completo, com prazos, critérios e documentos necessários, está disponível para consulta no site da Rede Sesi.

A iniciativa é promovida em parceria com o Comitê Empresa-Escola (Cempe) e integra as ações voltadas à aproximação entre educação e setor produtivo em Mato Grosso do Sul.

*Com informações da Fiems