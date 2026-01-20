Veículos de Comunicação
EDUCAÇÃO & TECNOLOGIA

Programa Escolas Conectadas alcança 76,7% das escolas públicas de Mato Grosso do Sul

Estado tem 1.367 unidades e previsão é de cobertura total até o fim do ano

Arthur Ayres

Iniciativa federal busca garantir acesso à internet dentro de padrões mínimos de qualidade - Divulgação/SED-MS
Iniciativa federal busca garantir acesso à internet dentro de padrões mínimos de qualidade - Divulgação/SED-MS

O programa Escolas Conectadas, desenvolvido em parceria pelos ministérios das Comunicações e da Educação, chegou a 76,7% das escolas públicas de Mato Grosso do Sul, segundo dados divulgados pelo governo federal.

A meta é que, até o final deste ano, todas as 1.367 unidades de ensino do estado estejam atendidas com internet dentro dos parâmetros de qualidade estabelecidos pelo programa.

A iniciativa tem como foco garantir infraestrutura de conectividade nas escolas públicas, criando condições para o uso pedagógico das tecnologias digitais, a formação de professores e o acesso de estudantes a conteúdos educacionais e plataformas de aprendizagem.

De acordo com o Ministério das Comunicações, o atendimento contempla tanto escolas urbanas quanto rurais, com diferentes soluções tecnológicas conforme a disponibilidade de infraestrutura. Onde há rede instalada, a prioridade é a fibra óptica; em regiões sem esse recurso, a conexão ocorre por meio de satélite.

O ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, afirmou que o programa é tratado como prioridade pelo governo federal e destacou a inclusão digital como um fator estratégico para o desenvolvimento do país.

“Esse é um projeto prioritário para o Governo Federal, porque entendemos que a inclusão digital é essencial. A meta é concluir a conexão de todas essas escolas em 2026. Vamos atender escolas urbanas e rurais. Onde houver fibra, a prioridade será a fibra óptica. Onde não houver, teremos soluções via satélite”, afirmou o ministro.

Em âmbito nacional, o Escolas Conectadas tem como meta alcançar cerca de 138 mil escolas públicas. Até o momento, quase 95 mil já foram beneficiadas. Somente em 2025, aproximadamente 22,8 mil unidades passaram a ter acesso à internet a partir de políticas coordenadas pelo Ministério das Comunicações, como o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust) e a Entidade Administradora da Conectividade de Escolas (EACE).

O investimento total previsto para o programa é de quase R$ 9 bilhões. Desse montante, R$ 6,5 bilhões são provenientes do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), além de recursos de outros eixos. Desde o lançamento da iniciativa, em setembro de 2023, mais de R$ 3 bilhões já foram aplicados em escolas estaduais e municipais de todas as regiões do país.

*Com informações do Ministério das Comunicações

