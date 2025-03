Programa Evoluir CG leva Transformação Digital a pequenos negócios

Transformação digital é o objetivo do Programa Evoluir CG, uma iniciativa da Sicredi Campo Grande MS, em parceria com o Instituto de Pesquisa e Inovação em Inteligência Artificial de MS (IPIIA/MS). O programa será lançado nos dias 12 e 13 de março, com a proposta de levar essa evolução a pequenos negócios dos bairros Parati e Nova Lima.

O projeto busca capacitar microempreendedores individuais (MEIs), pequenas e médias empresas (PMEs) e associações cooperativas locais para enfrentar os desafios do mercado digital.

Inspirado nos Polos Europeus de Inovação Digital, o programa pretende criar um ecossistema voltado para a modernização empresarial, conectando os participantes a centros de inovação e incentivando o uso de ferramentas tecnológicas antes do investimento definitivo. A capacitação será dividida em três pilares: Transformação Digital, Educação Financeira e Cooperativismo, e Empreendedorismo e Sustentabilidade.

Capacitação e suporte personalizado

A iniciativa oferece consultoria especializada e treinamentos em tecnologia, inteligência artificial, cooperativismo e finanças, promovendo o fortalecimento da economia local. A proposta é que os empreendedores adquiram conhecimento prático para otimizar seus negócios e aprimorar sua competitividade no mercado.

O lançamento ocorrerá no dia 12 de março na Agência Nova Lima e no dia 13 de março na Agência Parati. As inscrições para os interessados estarão abertas de 12 a 18 de março, e as primeiras capacitações terão início ainda neste mês.

Impacto econômico local

Ao capacitar empreendedores e estimular a modernização dos negócios, o Programa Evoluir CG fortalece a economia local, gerando novas oportunidades e ampliando a competitividade das empresas. A expectativa é que a iniciativa contribua para o desenvolvimento sustentável dos pequenos negócios e prepare os empresários para os desafios futuros.

Com essa ação, o Programa Evoluir CG busca transformar a realidade dos pequenos negócios de Campo Grande, ampliando sua maturidade digital e financeira e preparando-os para as exigências do mercado moderno.