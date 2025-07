Programa forma 238 técnicos em tecnologia em cinco cidades de MS

O programa Voucher Desenvolvedor capacitou 238 alunos em Mato Grosso do Sul, preparando-os para atuar no setor de tecnologia. As turmas foram formadas em Campo Grande, Corumbá, Dourados, Ponta Porã e Três Lagoas.

Na Capital, 177 alunos participaram da primeira cerimônia de formatura nesta sexta-feira (25) no Centro de Convenções José Roberto Tadros. O curso técnico em Análise e Desenvolvimento de Sistemas foi oferecido gratuitamente, com foco em empregabilidade.

Curso já garante inserção no mercado de trabalho

Atualmente, cerca de 30% dos formandos já está contratado por empresas parceiras do projeto. É o caso de Lorena de Lima Pinheiro, 19 anos, que atua na Nota Control Tecnologia.

“Esse curso me deu um norte sobre o que eu poderia fazer na área de tecnologia. Ele também foi essencial para o meu crescimento pessoal. Foi por causa dele que decidi fazer faculdade na área”, afirmou.

A gerente de Tecnologia da empresa, Silvana Nascimento, reforça a importância da formação prática.

“A demanda cresce em velocidade maior que a formação de profissionais. Dois alunos do programa passaram pelo nosso estágio e já estão efetivados”, destacou.

Qualificação atende demanda do setor em expansão

O programa surgiu para suprir a carência de mão de obra qualificada em tecnologia no Estado. O o titular da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck, avaliou que a iniciativa mostra resultados concretos ao aproximar jovens do mercado de trabalho.