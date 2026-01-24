Programa Gás do Povo amplia acesso ao botijão gratuito em Campo Grande

Campo Grande passa a integrar, a partir da próxima segunda-feira (26), o Programa Gás do Povo, política pública do Governo do Brasil que garante a recarga gratuita do botijão de gás de cozinha de 13 quilos para famílias de baixa renda. Cerca de 26 mil famílias devem ser beneficiadas na capital sul-mato-grossense, que está está entre as 17 capitais incluídas na segunda etapa do programa.

O benefício garante a recarga gratuita do botijão de gás de 13 quilos e prioriza famílias inscritas no Cadastro Único com renda per capita de até meio salário mínimo e dados atualizados nos últimos 24 meses.

A medida busca reduzir o uso de fontes perigosas de combustão, como lenha, carvão e álcool, ainda presentes em residências em situação de vulnerabilidade social.

O acesso ao vale ocorre de forma escalonada conforme o tamanho da família:

núcleos com quatro ou mais pessoas recebem a recarga a cada dois meses

famílias com dois ou três integrantes têm direito ao benefício a cada três meses

Para retirar o botijão, o responsável familiar deve apresentar o CPF em uma revenda credenciada e receber uma senha de validação por SMS ou utilizar o cartão do Bolsa Família com chip, o aplicativo Meu Social – Gás do Povo concentra a consulta de elegibilidade, a localização das revendas por bairro e o acompanhamento da validade dos vales disponíveis em Campo Grande.

Dúvidas sobre o benefício podem ser esclarecidas pelo Disque Social 121 ou pelo portal oficial do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.