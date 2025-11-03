Programa leva atendimentos gratuitos de saúde a comunidades rurais durante o Novembro Azul em MS

Moradores de áreas rurais de Mato Grosso do Sul estão recebendo atendimentos médicos gratuitos durante o mês de novembro por meio do Programa Saúde do Homem e da Mulher Rural, realizado pelo Senar/MS.

A ação faz parte da campanha Novembro Azul, voltada à prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata, e inclui uma série de exames e consultas em diferentes municípios do Estado.

A estrutura itinerante leva profissionais e equipamentos para o interior, oferecendo consultas urológicas, exames de PSA, toque retal e palestras educativas sobre prevenção.

Desde a criação do programa, mais de 17 mil pessoas já foram atendidas, com 1,9 mil encaminhamentos para acompanhamento médico especializado.

Além dos serviços voltados à saúde do homem, o projeto também contempla atendimentos ginecológicos, pediátricos e oftalmológicos, além de coleta de biópsias de pele, ampliando o cuidado com a população rural.

Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), o câncer de próstata representa 29% de todos os casos de câncer entre homens no país, com cerca de 66 mil novos diagnósticos e 16 mil mortes por ano. A detecção precoce é o principal fator para aumentar as chances de cura.

Exemplo disso é o produtor rural Jair de Almeida, de Bodoquena, que descobriu um câncer de próstata em estágio inicial após participar de uma das edições do programa. “Eu poderia estar hoje com a doença em estágio avançado sem saber. Agradeço ao Senar por ter mostrado meu problema e o caminho da recuperação”, contou.

Durante o mês, as equipes percorrem cidades de várias regiões do Estado. Os atendimentos já começaram em Caarapó e seguem para Figueirão (8/11), Guia Lopes da Laguna (22/11) e Paranhos (29/11). Os interessados devem procurar o Sindicato Rural local para agendar o atendimento.

O mês de novembro também conta com ações do Programa Sorrindo no Campo, que oferece serviços odontológicos gratuitos em parceria com sindicatos rurais. As equipes estarão em Figueirão e Fátima do Sul (3 a 8/11), Rio Verde e Taquarussu (10 a 14/11), e Paranhos e Chapadão do Sul (24 a 29/11).

*Com informações da Famasul