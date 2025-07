Programa Mais Social amplia busca ativa e quer erradicar a extrema pobreza em MS

A superintendente do Programa Mais Social, Andressa Farias, afirmou que o governo de Mato Grosso do Sul pretende tornar o estado o primeiro do país a erradicar a extrema pobreza.

A meta é sustentada por ações como a busca ativa de famílias em situação de vulnerabilidade e o incentivo à qualificação profissional para reduzir a dependência de benefícios assistenciais.

“Estamos indo atrás dessas pessoas para fazer a concessão do benefício. Os contemplados vão aumentar, sim”, disse Andressa durante entrevista ao programa Microfone Aberto, da Massa FM Campo Grande, nesta quarta-feira (16).

R$ 450 e mais que um cartão

Segundo a superintendente, o Mais Social é um programa de transferência de renda estruturante que oferece R$ 450 por mês para compra de alimentos, produtos de higiene e gás de cozinha.

O valor, que anteriormente era de R$ 300, foi reajustado no início da atual gestão. Há ainda a possibilidade de um 13º pagamento no fim do ano.

Hoje, mais de 39 mil famílias recebem o benefício em Mato Grosso do Sul. A inscrição pode ser feita por iniciativa da própria família ou por meio da estratégia de busca ativa, em que servidores identificam pessoas em situação de pobreza extrema que não recebem nenhum tipo de auxílio.

“Fazemos uma entrevista, cruzamos dados e realizamos visitas presenciais para confirmar as informações”, explicou.

Andressa Farias nos estúdios da Massa FM Campo Grande – Foto: Fernando de Carvalho/Portal RCN67

Presença nos 79 municípios

Andressa afirmou que o programa tem atuação simultânea na Capital e no interior. Há equipes nos 79 municípios do estado, com atendimento nas sedes locais. A orientação é que qualquer pessoa com dúvidas ou interesse em se cadastrar procure a unidade mais próxima.

Para ter direito ao benefício, a renda per capita da família deve ser de até meio salário mínimo. É necessário ainda estar com o CadÚnico atualizado.

Qualificação como saída do ciclo de pobreza

Mais do que entregar o cartão, o Mais Social busca preparar os beneficiários para o mercado de trabalho. O programa é vinculado ao MS Qualifica e atua em parceria com instituições como a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) e Senac, oferecendo cursos gratuitos de curta e longa duração.

“A ideia é que a pessoa entre, se qualifique, e em até um ano já esteja pronta para sair do programa com autonomia”, destacou Andressa.

Atualmente, há mais de 3.600 pré-inscrições em cursos, das quais mais de 1.800 são de beneficiários do Mais Social. Cada turma tem cerca de 20 vagas.

“Temos histórias incríveis. As pessoas estão vendo a oportunidade que está sendo oferecida”, afirmou.

Confira a entrevista na íntegra