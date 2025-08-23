Programa Minha Casa, Minha Vida prevê 217 novas moradias em MS

Entidades sem fins lucrativos de Mato Grosso do Sul podem enviar propostas para construir 217 unidades habitacionais pelo programa Minha Casa, Minha Vida – Entidades, dentro da meta definida para 2025. Em todo o país, o programa prevê 21.282 novas unidades distribuídas entre todas as regiões, sendo 1.566 moradias no Centro-Oeste. O cadastro e a lista de documentos necessários foram publicados na edição extra do Diário Oficial da União desta sexta-feira (22).

As inscrições devem ser feitas junto à Caixa Econômica Federal e incluem modalidades que vão da aquisição de terrenos e elaboração de projetos até a produção de unidades novas ou requalificadas. O processo de seleção valoriza critérios territoriais, sociais e de projeto, priorizando imóveis disponibilizados pela Secretaria de Patrimônio da União.

As entidades interessadas podem apresentar propostas para elaboração e produção de unidades novas ou requalificadas em áreas urbanas, utilizando recursos do Fundo de Desenvolvimento Social. O Ministério das Cidades selecionará os projetos até o limite da meta, com possibilidade de remanejamento caso a demanda não atinja a quantidade prevista.

O Programa Imóvel da Gente, criado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, disponibilizou 72 imóveis da União em todo o país com capacidade para cerca de 8 mil moradias, sendo 12 desses imóveis edifícios para retrofit e 60 terrenos. Em Mato Grosso do Sul, parte dessas áreas poderá ser destinada à construção de novas unidades, reforçando o atendimento às demandas habitacionais locais

Até o momento, o programa já destinou mais de 70 imóveis da União para habitação e regularização fundiária, beneficiando cerca de 370 mil famílias em todo o país e ampliando o acesso à moradia para populações em situação de vulnerabilidade.

