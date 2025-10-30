Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

ECONOMIA

Programa municipal amplia acesso a crédito e capacitação para jovens empreendedores

Proposta oferece capacitação e infraestrutura para jovens que querem abrir ou expandir negócios

Ana Lorena Franco

A proposta apoia o empreendimentos jovem com infraestrutura e tecnologias - Reprodução/Agência Brasil
A proposta apoia o empreendimentos jovem com infraestrutura e tecnologias - Reprodução/Agência Brasil

Jovens de 18 a 29 anos terão mais oportunidades para transformar ideias em negócios com a criação da Política Municipal de Incentivo ao Jovem Empreendedor. A lei publicada no Diário Oficial de Campo Grande nesta quinta-feira (30) busca fortalecer a cultura empreendedora na Capital, ampliar o acesso a linhas de microcrédito e estimular práticas sustentáveis que unam crescimento econômico e preservação ambiental.

A proposta pretende apoiar micro e pequenos empreendimentos liderados por jovens, impulsionando a inovação e a geração de emprego, com aquisição de equipamentos, infraestrutura e tecnologias que ajudem a modernizar as atividades produtivas e de prestação de serviços.

A ideia é criar um ambiente favorável para que o empreendedorismo jovem se torne um motor de desenvolvimento econômico e social, investir em pesquisa e promover a cooperação entre o poder público, empresas privadas e instituições de ensino.

Poderão participar jovens que apresentem um plano de negócios e que tenham concluído o ensino médio com curso profissionalizante ou estejam cursando ou tenham finalizado o ensino superior. A regulamentação da política definirá os critérios de acesso e a forma de execução dos programas de apoio.

