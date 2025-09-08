Programa oferece 88 cursos em áreas como comércio, indústria e agro em MS

O governo de Mato Grosso do Sul anunciou na última semana (5) o Voucher Qualificação, nova etapa do programa MS Qualifica. Nesta etapa, a previsão é de que sejam investidos R$ 3 milhões em cursos rápidos voltados ao mercado de trabalho. A meta é capacitar 1.420 pessoas em 27 municípios do estado.

Marina Dobashi (Foto: Fernando de Carvalho/ Massa CG)

O projeto oferece 88 cursos em áreas como comércio, serviços, tecnologia, indústria, construção civil e agronegócio. A iniciativa distribui as turmas de acordo com o perfil econômico de cada região.

Na Costa Leste, por exemplo, predominam qualificações florestais, enquanto em Corumbá os cursos são voltados à mineração. Já municípios que recebem grandes empreendimentos terão foco em construção civil.

Segundo a diretora-presidente da Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab), Marina Dobashi, o desenho do programa foi feito a partir de um mapeamento de ocupações.

“A gente leva o curso para o município que tem a vaga aberta. Assim, conseguimos oferecer uma formação alinhada à demanda local”, afirmou.

As inscrições devem ser feitas pela plataforma msqualifica.ms.gov.br, por meio de login no sistema Gov.br. A ferramenta gera um ranking automático dos candidatos mais ativos, permitindo que empregadores visualizem diretamente os currículos.

Para Marina, o programa amplia as chances de inserção profissional. “O aluno que conclui o curso aparece primeiro para as empresas que buscam trabalhadores na plataforma. É como patrocinar um conteúdo nas redes sociais: quem tem mais qualificação ganha visibilidade”, disse.

Acompanhe a entrevista completa:

