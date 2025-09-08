Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

FÁBRICA DE TALENTOS

Programa oferece 88 cursos em áreas como comércio, indústria e agro em MS

Turmas serão distribuídas de acordo com o perfil econômico de cada região

Karina Anunciato

Na Costa Leste predominam qualificações florestais, enquanto em Corumbá os cursos são voltados à mineração (Foto: Reprodução/ Governo de MS)
Na Costa Leste predominam qualificações florestais, enquanto em Corumbá os cursos são voltados à mineração (Foto: Reprodução/ Governo de MS)

O governo de Mato Grosso do Sul anunciou na última semana (5) o Voucher Qualificação, nova etapa do programa MS Qualifica. Nesta etapa, a previsão é de que sejam investidos R$ 3 milhões em cursos rápidos voltados ao mercado de trabalho. A meta é capacitar 1.420 pessoas em 27 municípios do estado.

Marina Dobashi (Foto: Fernando de Carvalho/ Massa CG)

O projeto oferece 88 cursos em áreas como comércio, serviços, tecnologia, indústria, construção civil e agronegócio. A iniciativa distribui as turmas de acordo com o perfil econômico de cada região.

Na Costa Leste, por exemplo, predominam qualificações florestais, enquanto em Corumbá os cursos são voltados à mineração. Já municípios que recebem grandes empreendimentos terão foco em construção civil.

Segundo a diretora-presidente da Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab), Marina Dobashi, o desenho do programa foi feito a partir de um mapeamento de ocupações.

“A gente leva o curso para o município que tem a vaga aberta. Assim, conseguimos oferecer uma formação alinhada à demanda local”, afirmou.

As inscrições devem ser feitas pela plataforma msqualifica.ms.gov.br, por meio de login no sistema Gov.br. A ferramenta gera um ranking automático dos candidatos mais ativos, permitindo que empregadores visualizem diretamente os currículos.

Para Marina, o programa amplia as chances de inserção profissional. “O aluno que conclui o curso aparece primeiro para as empresas que buscam trabalhadores na plataforma. É como patrocinar um conteúdo nas redes sociais: quem tem mais qualificação ganha visibilidade”, disse.

Acompanhe a entrevista completa:

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos