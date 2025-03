Programa que oferece trabalho e capacitação está com inscrições abertas na Capital

O Programa de Inclusão ao Mercado de Trabalho (Primt) está com inscrições abertas em Campo Grande. Coordenado pela Fundação Social do Trabalho (Funsat), o projeto oferece oportunidades de trabalho temporário para pessoas em situação de vulnerabilidade. O cadastramento ocorre entre os dias 1º e 4 de abril, com distribuição diária de 50 senhas para atendimento das 7h às 10h.

O Primt tem como principal objetivo inserir trabalhadores desempregados em atividades de manutenção urbana, como roçada, capina, varrição e conservação de espaços públicos. Os participantes também recebem capacitação profissional por meio de cursos e palestras, totalizando 40 horas/aula durante o período de vínculo com o programa.

Quem pode se inscrever?

Para participar, é necessário estar desempregado há pelo menos 180 dias, ter entre 18 e 67 anos e estar inscrito no Cadastro Único de Programas Sociais (CadÚnico), com renda familiar per capita de até meio salário mínimo. Além disso, apenas um integrante por família pode ser beneficiado.

Os interessados devem apresentar RG, CPF, comprovante de residência e a Folha Resumo do NIS (Número de Identificação Social) no ato da inscrição. Quem já integrou o programa pode tentar novamente, desde que o desligamento tenha ocorrido há pelo menos seis meses.

O programa também reserva vagas para grupos prioritários, incluindo pessoas negras (5%), pessoas com deficiência (5%), mulheres vítimas de violência doméstica (5%), egressos do sistema penitenciário (3%) e indivíduos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) (3%).

Benefícios oferecidos

Os beneficiários do Primt recebem um salário mínimo, cesta básica, alimentação nos dias de trabalho e capacitação profissional. O contrato tem duração determinada, sendo os participantes encaminhados para serviços executados em parceria com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep).

A iniciativa busca oferecer oportunidade de reinserção no mercado de trabalho, permitindo que os trabalhadores adquiram experiência e qualificação profissional enquanto contribuem para a manutenção da cidade.