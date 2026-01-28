Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

MANHÃ DA MASSA

Programa quer acelerar empresas em MS

Senac e governo lançam iniciativa para impulsionar inovação e transformação digital em negócios tradicionais

Karina Anunciato

Vinícius Samudio no estúdio da Rádio Massa Campo Grande Foto: Adriano Hany
Vinícius Samudio no estúdio da Rádio Massa Campo Grande Foto: Adriano Hany

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), lança nesta quinta-feira (29) o programa Decola Empresas, voltado ao fortalecimento da competitividade e da inovação em empresas de Mato Grosso do Sul. A iniciativa busca inserir negócios tradicionais no contexto da transformação digital e das novas tendências de mercado.

Segundo Vinícius Samudio, analista de projetos do Senac, o programa foi estruturado para atender empresas já estabelecidas que enfrentam dificuldades para acompanhar as mudanças no comportamento do consumidor, nas formas de consumo e no uso de novas tecnologias.

“O objetivo é permitir que essas empresas se adaptem, utilizem ferramentas modernas de gestão e permaneçam competitivas”, afirma.

Com duração de oito meses, o Decola Empresas oferece mentorias, atividades on-line e encontros presenciais. Um dos diferenciais é o diagnóstico de maturidade em inovação e transformação digital, que permite a personalização do acompanhamento conforme a realidade de cada negócio. A expectativa é atender entre 100 e 120 empresas em todo o estado.

Diagnóstico e Público-Alvo

De acordo com Vinícius, o diagnóstico inicial é essencial para identificar gargalos, oportunidades e o nível de preparo de cada empresa. “A partir disso, conseguimos estruturar um projeto de transformação adequado, evitando soluções genéricas que não atendem às necessidades reais do empresário”, explica.

O público-alvo inclui empresas dos setores de comércio de bens, serviços, turismo, saúde e varejo, considerados estratégicos para a economia sul-mato-grossense. A proposta é democratizar o acesso à inovação, alcançando desde grandes redes até pequenos negócios de bairro.

Expectativas e Inscrições

A expectativa do Senac e da Semadesc é que, ao final do programa, os participantes consigam estruturar projetos transformadores, melhorar processos, desenvolver novos produtos e ampliar a competitividade. “A inovação é um caminho para gerar emprego, renda e crescimento sustentável”, diz o analista.

As inscrições estão disponíveis no site do Senac MS. O lançamento oficial do programa ocorre em evento gratuito, com palestra do especialista em inovação Alan Costa, aberto a empresários interessados em conhecer a metodologia e participar da iniciativa. Para participar do evento basta clicar aqui.

Acompanhe a entrevista completa:

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos