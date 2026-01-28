Programa quer acelerar empresas em MS

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), lança nesta quinta-feira (29) o programa Decola Empresas, voltado ao fortalecimento da competitividade e da inovação em empresas de Mato Grosso do Sul. A iniciativa busca inserir negócios tradicionais no contexto da transformação digital e das novas tendências de mercado.

Segundo Vinícius Samudio, analista de projetos do Senac, o programa foi estruturado para atender empresas já estabelecidas que enfrentam dificuldades para acompanhar as mudanças no comportamento do consumidor, nas formas de consumo e no uso de novas tecnologias.

“O objetivo é permitir que essas empresas se adaptem, utilizem ferramentas modernas de gestão e permaneçam competitivas”, afirma.

Com duração de oito meses, o Decola Empresas oferece mentorias, atividades on-line e encontros presenciais. Um dos diferenciais é o diagnóstico de maturidade em inovação e transformação digital, que permite a personalização do acompanhamento conforme a realidade de cada negócio. A expectativa é atender entre 100 e 120 empresas em todo o estado.

Diagnóstico e Público-Alvo

De acordo com Vinícius, o diagnóstico inicial é essencial para identificar gargalos, oportunidades e o nível de preparo de cada empresa. “A partir disso, conseguimos estruturar um projeto de transformação adequado, evitando soluções genéricas que não atendem às necessidades reais do empresário”, explica.

O público-alvo inclui empresas dos setores de comércio de bens, serviços, turismo, saúde e varejo, considerados estratégicos para a economia sul-mato-grossense. A proposta é democratizar o acesso à inovação, alcançando desde grandes redes até pequenos negócios de bairro.

Expectativas e Inscrições

A expectativa do Senac e da Semadesc é que, ao final do programa, os participantes consigam estruturar projetos transformadores, melhorar processos, desenvolver novos produtos e ampliar a competitividade. “A inovação é um caminho para gerar emprego, renda e crescimento sustentável”, diz o analista.

As inscrições estão disponíveis no site do Senac MS. O lançamento oficial do programa ocorre em evento gratuito, com palestra do especialista em inovação Alan Costa, aberto a empresários interessados em conhecer a metodologia e participar da iniciativa. Para participar do evento basta clicar aqui.

Acompanhe a entrevista completa: