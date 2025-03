Proibição da pesca do Dourado é prorrogada em MS até 2027

A pesca, transporte, comercialização e industrialização do peixe Dourado seguirá proibida em Mato Grosso do Sul até 31 de março de 2027. A nova regra foi sancionada pelo governador Eduardo Riedel (PSDB) e amplia por mais dois anos a restrição que vigora desde 2019 nos rios do estado.

A medida consta na Lei n. 6.390/2025, publicada no Diário Oficial do Estado nesta sexta-feira (28), e atualiza os dispositivos da Lei n. 5.321/2019, que instituiu a chamada “moratória do Dourado”.

A modalidade de pesca esportiva “pesque e solte” segue permitida, bem como o consumo da espécie por ribeirinhos e pescadores profissionais, desde que não haja comercialização. Também continuam liberados os exemplares criados em cativeiro.

A proposta foi aprovada pela Assembleia Legislativa na sessão de quinta-feira (27), com 19 votos favoráveis e apenas um contrário, da deputada Gleice Jane (PT). O texto é de autoria do deputado Márcio Fernandes (MDB), com coautoria dos parlamentares Gerson Claro (PP), Neno Razuk (PL) e Paulo Corrêa (PSDB).