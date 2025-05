Projeto 'Andanças do Patrimônio' desembarca em Corumbá nesta semana

Nos dias 15 e 16 de maio, Corumbá (MS) será palco de debates e atividades que integram o projeto Andanças do Patrimônio, promovido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

A iniciativa, que percorre todo o país para construir coletivamente as diretrizes do Sistema Nacional de Patrimônio Cultural (SNPC), faz parte da programação oficial do 18º Festival América do Sul (FAS).

Na quinta-feira (15), o Centro de Convenções do Pantanal Miguel Gómez recebe a Oficina do Plano Nacional Setorial do Patrimônio Cultural. Com abordagem participativa, o encontro vai reunir representantes da sociedade civil, órgãos públicos, mestres da cultura popular, pesquisadores e gestores para discutir redes de preservação, democratização do acesso, economia e sustentabilidade do patrimônio, e estratégias frente à emergência climática.

No dia seguinte, sexta-feira (16), o público é convidado a participar da caminhada “Corumbá a pé: revelando o patrimônio cultural”, com saída às 8h da Praça da República, em frente à Catedral Nossa Senhora da Candelária. O trajeto percorre o Casario do Porto Geral, conjunto arquitetônico tombado pelo Iphan e símbolo da memória urbana e cultural da cidade.

A proposta do projeto é fortalecer a escuta pública, mobilizar comunidades e agentes do setor cultural para contribuir na formulação do 1º Plano Setorial Nacional do Patrimônio Cultural e nas diretrizes para o Marco Regulatório do SNPC. O processo visa construir políticas públicas mais inclusivas, acessíveis e alinhadas à realidade de cada território.

Além de fomentar o debate sobre identidade cultural e pertencimento, o Andanças busca promover acordos e diretrizes sobre a divisão de competências entre União, estados e municípios no cuidado com os bens materiais e imateriais brasileiros.

Serviço

Oficina do Plano Nacional Setorial do Patrimônio Cultural

15 de maio (quinta-feira) – das 8h às 18h

Centro de Convenções do Pantanal – Miguel Gómez

Rua Domingos Sahib, 570 — Centro, Corumbá (MS)

Caminhada “Corumbá a pé: revelando o patrimônio cultural”

16 de maio (sexta-feira) – a partir das 8h

Concentração na Praça da República, em frente à Catedral