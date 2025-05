Projeto da UEMS conecta universidade à população e valoriza experiência prática dos alunos

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) realiza neste sábado (17) mais uma edição do projeto “UEMS na Comunidade”, desta vez no bairro São Conrado, em Campo Grande.

A iniciativa leva à população uma série de serviços gratuitos nas áreas de saúde, cidadania, educação, lazer e cultura, com a participação de acadêmicos, professores e instituições parceiras.

Durante entrevista ao programa Microfone Aberto, na Massa FM Campo Grande o reitor da UEMS, Laércio Alves de Carvalho, explicou que a proposta é aproximar a universidade da sociedade e vice-versa, promovendo uma troca de experiências que enriquece tanto a formação dos estudantes quanto o vínculo da instituição com as demandas reais da população.

“O nosso objetivo é mostrar para a comunidade o que a universidade pode oferecer, mas também permitir que nossos alunos e professores conheçam de perto a realidade dos bairros, entendam as necessidades da população e se preparem para atuar com mais sensibilidade e conhecimento de causa”, afirmou o reitor.

Láercio de Carvalho nos estúdios da Massa FM Campo Grande – Foto: Luiz Gustavo Soares/Portal RCN67

Segundo Laércio, a escolha dos bairros se baseia em critérios como densidade populacional e distância em relação às unidades da UEMS. “São Conrado, por exemplo, está afastado da universidade, então levamos até lá aquilo que muitos moradores talvez nunca tenham tido acesso”, explicou.

O evento de sábado contará com atendimentos em diversas áreas, incluindo emissão de documentos como RG, CPF, certidões de nascimento e casamento, além da aplicação de mil doses de vacinas.

A UEMS também levará a Campo Grande cursos que não são ofertados na capital, como Agronomia, com presença de professores e alunos de unidades de cidades como Maracaju e Aquidauana.

Formação acadêmica com vivência social

O reitor destacou ainda que os alunos participantes recebem créditos acadêmicos por meio dos projetos de extensão, e ganham uma experiência prática que, segundo ele, é determinante na formação profissional.

“Esse contato direto com a realidade faz com que o aluno saia mais preparado, com um olhar mais amplo. Isso inclusive pode ser cobrado em concursos públicos, em temas de conhecimento geral”, pontuou.

Coordenado internamente pela professora Érika, o programa reúne mais de 200 pessoas da própria UEMS e, somando as instituições parceiras, mobiliza cerca de 300 profissionais. “É um verdadeiro mutirão de cidadania e conhecimento”, definiu o reitor.

“Sou servidor público pago por você”, diz reitor

Ao falar sobre o papel da universidade pública, Laércio foi direto: “A UEMS é financiada com os impostos pagos pela população. Meu salário como reitor é custeado por cada cidadão. Então o mínimo que podemos fazer é devolver esse investimento em forma de serviços, ações e educação de qualidade”, disse.

Ele também agradeceu aos parceiros envolvidos na edição deste sábado, como a Prefeitura de Campo Grande, o Governo do Estado, a Casa Civil e as secretarias estaduais envolvidas.

Por fim, o reitor lançou um desafio descontraído aos ouvintes: quem comparecer ao evento e tirar uma selfie com ele mencionando que ouviu a entrevista na Massa FM Campo Grande, ganhará um brinde na hora.

“É uma forma simbólica de estimular a participação e reforçar esse canal direto com a população”, disse.

Confira a entrevista na íntegra: