Projeto da UFMS leva conscientização sobre o solo para a comunidade

O projeto de extensão “Solo na Escola”, do câmpus da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) de Chapadão do Sul, leva conhecimento e conscientização sobre o uso do solo e dos recursos naturais para a população.

Em março deste ano, a ação, iniciada em 2016, ganhou o Selo ODS Educação, que reconhece ações voltadas à melhoria da educação e ao cumprimento das metas globais estabelecidas pela Organização das Nações Unidas (ONU).

Coordenado pela professora Meire Cordeiro, conta com a participação de alunos dos cursos de Agronomia e Engenharia Florestal. A proposta aborda temas como formação, características, infiltração, proteção, erosão, decomposição e organismos do solo, levando esse conhecimento a escolas da educação básica e também ao Centro de Idosos de Chapadão do Sul.

“Além de tratar da importância do solo para a vida no planeta Terra e da conscientização para o uso e manejo racional desse recurso natural, o trabalho envolve os estudantes de Agronomia e Engenharia [Florestal], o que o torna ainda mais relevante. Os estudantes se preparam, participam, se envolvem nas atividades, o que torna sua formação mais completa”, destaca Meire.

A atividade tem abordagem teórica e prática. Primeiro, são apresentados os conceitos sobre a importância da preservação do solo. Depois, crianças, professores, pais, responsáveis e idosos participam de ações práticas e lúdicas, que estimulam o contato com o solo, como a formação de hortas e até mesmo a observação de microrganismos ao microscópio.

*Com informações da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) de fotos do arquivo Projeto Solo na Escola