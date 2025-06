Projeto de costura sustentável vira modelo de geração de renda e reaproveitamento de resíduos

Um projeto nascido em Bataguassu está unindo sustentabilidade, economia circular e protagonismo feminino para transformar realidades. A partir do reaproveitamento de resíduos como EPIs usados e sacos de fertilizantes, mulheres costureiras criaram a Associação Ipê Rosa, que hoje produz bolsas e acessórios com identidade regional e impacto social.

A iniciativa, apoiada pela MS Florestal e parceiros locais, foi destaque nesta quarta-feira (4) durante entrevista ao vivo com a coordenadora de Responsabilidade Social da empresa, Michelle Oliveira, no programa Microfone Aberto, da Massa FM Campo Grande.

Mais que costura: um caminho para autonomia

“O projeto começou com o desejo de criar um negócio de impacto social, e encontrou nas mulheres atendidas pela assistência social de Bataguassu um território fértil”, explicou Michelle.

Michelle Oliveira nos estúdios da Massa FM Campo Grande – Foto: Luiz Gustavo Soares/Portal RCN67

Hoje, 25 mulheres fazem parte da associação, mas mais de 120 já foram mobilizadas em oficinas e encontros. Algumas aprenderam a costurar do zero durante o processo. Outras já tinham experiência, mas estavam sem renda ou em situação de vulnerabilidade.

Além da produção, o projeto inclui formação emocional e de gestão, promovendo autonomia e novos significados para essas mulheres. “A costura é só uma parte. O que realmente muda é a perspectiva de vida”, disse.

Exposição leva o projeto a grandes centros

A Exposição Costura Sustentável, em cartaz no Bioparque Pantanal, em Campo Grande, até o dia 7 de junho, apresenta o processo completo de criação das peças, desde os resíduos brutos até o produto final.

A mostra também passará por Três Lagoas, conectando diferentes regiões do estado ao projeto que nasce no interior. Segundo Michelle, a ideia é mostrar ao público que sustentabilidade vai além do discurso.

“É possível ver os três pilares da sustentabilidade: o ambiental, o social e o econômico. Tudo isso representado em produtos com valor e significado”, afirmou.

No dia 5 de junho, em celebração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, será realizado o lançamento oficial da exposição, com evento previsto para às 14h, também no Bioparque.

Associação Ipê Rosa: como participar

Interessados em conhecer ou participar do projeto podem entrar em contato diretamente pelo Instagram @iperosabtg, ou procurar a equipe da MS Florestal em Bataguassu.

A seleção de novas integrantes é feita pelas próprias associadas, que hoje conduzem grande parte do processo de forma autônoma.