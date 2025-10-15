Projeto de horta sustentável leva alimento e renda a comunidades vulneráveis de Campo Grande

A Ceasa-MS (Centrais de Abastecimento de Mato Grosso do Sul), em parceria com o FAC (Fundo de Apoio à Comunidade), reaproveita frutas, verduras e legumes doados pelos permissionários com destino a famílias em situação de vulnerabilidade.

Os kits incluem produtos arrecadados na Ceasa-MS e hortaliças cultivadas nas duas hortas da UTA (Unidade Técnica de Agricultura Urbana), onde os servidores do Fundo recolhem diariamente os produtos próprios para consumo, mas sem valor comercial, e fazem a separação antes da entrega às famílias. Desde 2022, o FAC distribuiu mais de 73 mil kits de alimentos para cerca de 45 mil famílias da capital.

Além da doação, parte dos alimentos é utilizada em oficinas culinárias voltadas à comunidade, com receitas que aproveitam cascas e partes não convencionais, como brigadeiro de casca de banana e doce de melancia.

Os produtos que não podem ser reaproveitados são destinados à compostagem, onde o processo transforma os resíduos orgânicos em adubo, misturado com folhas secas, serragem e galhos recolhidos pela Secretaria de Meio Ambiente. O material resultante é aplicado nas hortas do FAC e distribuído a famílias carentes e produtores de hortas urbanas. Em três anos, o Fundo produziu cerca de 365 toneladas de adubo orgânico a partir dos resíduos da Ceasa-MS.

O FAC também leva o tema da sustentabilidade e do combate ao desperdício às escolas da Reme (Rede Municipal de Ensino), mostrando aos alunos que é possível reduzir impactos ambientais e, ao mesmo tempo, ajudar quem mais precisa.

Nesta semana, o analista administrativo da Ceasa-MS, Rodrigo de Oliveira Xavier, se reuniu com a coordenadora do FAC, Adir Diniz, para discutir formas de aumentar o volume de resíduos destinados à compostagem, o que permitiria ampliar a produção das hortas e o número de famílias atendidas.

*Com imagens da Ceasa-MS