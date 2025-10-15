Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

Cidadania

Projeto de horta sustentável leva alimento e renda a comunidades vulneráveis de Campo Grande

Parceria entre Ceasa-MS e FAC promove segurança alimentar e geração de renda em comunidades

Ana Lorena Franco

Parte dos alimentos é utilizada em oficinas culinárias, com aproveitamento de cascas e partes não convencionais - Reprodução/Agência de Notícias de MS
Parte dos alimentos é utilizada em oficinas culinárias, com aproveitamento de cascas e partes não convencionais - Reprodução/Agência de Notícias de MS

A Ceasa-MS (Centrais de Abastecimento de Mato Grosso do Sul), em parceria com o FAC (Fundo de Apoio à Comunidade), reaproveita frutas, verduras e legumes doados pelos permissionários com destino a famílias em situação de vulnerabilidade.

Os kits incluem produtos arrecadados na Ceasa-MS e hortaliças cultivadas nas duas hortas da UTA (Unidade Técnica de Agricultura Urbana), onde os servidores do Fundo recolhem diariamente os produtos próprios para consumo, mas sem valor comercial, e fazem a separação antes da entrega às famílias. Desde 2022, o FAC distribuiu mais de 73 mil kits de alimentos para cerca de 45 mil famílias da capital.

Além da doação, parte dos alimentos é utilizada em oficinas culinárias voltadas à comunidade, com receitas que aproveitam cascas e partes não convencionais, como brigadeiro de casca de banana e doce de melancia.

Os produtos que não podem ser reaproveitados são destinados à compostagem, onde o processo transforma os resíduos orgânicos em adubo, misturado com folhas secas, serragem e galhos recolhidos pela Secretaria de Meio Ambiente. O material resultante é aplicado nas hortas do FAC e distribuído a famílias carentes e produtores de hortas urbanas. Em três anos, o Fundo produziu cerca de 365 toneladas de adubo orgânico a partir dos resíduos da Ceasa-MS.

O FAC também leva o tema da sustentabilidade e do combate ao desperdício às escolas da Reme (Rede Municipal de Ensino), mostrando aos alunos que é possível reduzir impactos ambientais e, ao mesmo tempo, ajudar quem mais precisa.

Nesta semana, o analista administrativo da Ceasa-MS, Rodrigo de Oliveira Xavier, se reuniu com a coordenadora do FAC, Adir Diniz, para discutir formas de aumentar o volume de resíduos destinados à compostagem, o que permitiria ampliar a produção das hortas e o número de famílias atendidas.

*Com imagens da Ceasa-MS

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos