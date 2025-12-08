Projeto de nova fábrica de celulose passa pela fase inicial de licenciamento em MS

O Conselho de Controle Ambiental de Mato Grosso do Sul aprovou por unanimidade a Licença Prévia para a instalação da fábrica de celulose da Bracell em Bataguassu, projeto que representa um dos maiores investimentos industriais recentes do estado. A unidade será a sexta do setor instalada em Mato Grosso do Sul.

A fábrica será instalada às margens da BR-267, a cerca de nove quilômetros da área urbana de Bataguassu. Municípios como Água Clara, Ribas do Rio Pardo, Santa Rita do Pardo e Três Lagoas devem atuar como principais fornecedores de madeira para abastecer a produção.

Com a Licença Prévia, ficam aprovados a localização e o conceito do empreendimento, que prevê investimento de R$ 16 bilhões e impacto direto na economia regional. O projeto estima 12 mil trabalhadores na fase de implantação e dois mil empregos diretos na operação.

A decisão foi tomada em reunião virtual realizada na sexta-feira (5) e conduzida pelo secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck, que destacou o caráter inovador da unidade. “É a única que vai produzir também a celulose solúvel, utilizada na confecção de tecidos e outras finalidades. Abre-se uma nova perspectiva na cadeia de celulose com essa fábrica”.

A estrutura terá capacidade produtiva anual de 2,92 milhões de toneladas de celulose kraft na Composição A e 2,6 milhões de toneladas de celulose kraft e solúvel na Composição B. O consumo previsto é de 12 milhões de metros cúbicos de eucalipto ao ano, além de sistemas de cogeração elétrica com potência de 462 MW.

Verruck projeta que a Licença de Instalação seja concedida até o fim de fevereiro, etapa que autoriza o início das obras. Ele afirmou que o Plano Básico Ambiental será construído com participação da comunidade de Bataguassu.

O Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) aponta os impactos ambientais e exige a implementação de 26 programas de mitigação, entre eles monitoramento da fauna e flora, controle de emissões atmosféricas, gestão de resíduos sólidos, comunicação social, saúde e segurança do trabalhador, prevenção de riscos e ações emergenciais.

O teor completo do Relatório de Impacto Ambiental da fábrica da Bracell em Bataguassu pode ser acessado AQUI.