Projeto de Pilates transforma rotina de moradoras no Paulo Coelho Machado

Atividade gratuita atrai participantes que buscam saúde, autonomia e qualidade de vida

Um projeto realizado no bairro Paulo Coelho Machado, em Campo Grande, tem mudado a rotina de dezenas de moradoras com a oferta de aulas gratuitas de Pilates. A iniciativa é fruto da parceria entre a Prefeitura Municipal e a Associação de Mulheres Guerreiras, com apoio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp).

As aulas ocorrem às segundas e quartas-feiras à tarde e às terças pela manhã, no espaço da associação. A O prática projeto de Pilates tem ganhado popularidade por seus benefícios à saúde física e mental, especialmente entre mulheres da terceira idade.

“Melhorei minha saúde e autoestima”, diz participante de 73 anos

Arlete Carreras, de 73 anos, é um exemplo do impacto do projeto. Moradora do bairro, ela conta que conheceu as aulas por acaso e decidiu participar após anos sem atividade física.

“Estava sedentária, com problemas de coluna, nervo ciático e neuropatia periférica. Não tinha condições de pagar uma academia, e encontrei no Pilates uma chance de melhorar minha saúde”, afirmou.

Ela participa das aulas duas vezes por semana e relata uma melhora significativa logo nos primeiros encontros no projeto de Pilates .

“As dores eram constantes. Hoje, saio bem das atividades, me sinto super bem. A professora é muito dedicada, merece nota mil”, completou.

Arlete ainda faz um convite a quem está em dúvida sobre começar:

“Se essa oportunidade tivesse chegado antes, eu teria começado e não perdido tantos anos da minha vida.”

Benefícios das Aulas de Pilates

As oficinas são coordenadas pela Funesp, que oferece atualmente 35 modalidades esportivas distribuídas em 90 locais de atendimento na capital sul-mato-grossense. O diretor-presidente da fundação, Sandro Benites, afirma que o objetivo é ampliar o acesso da população ao esporte.

“A Prefeitura tem sido uma grande incentivadora do esporte como ferramenta de saúde, integração e qualidade de vida”, declarou.

A proposta é descentralizar as atividades físicas e permitir que moradores de diferentes regiões tenham acesso gratuito a práticas como Pilates, funcional, dança, ginástica e outras modalidades. Para muitos, participar de um projeto de Pilates tem sido fundamental.

Locais e Inscrições para Aulas de Pilates Gratuitas

Locais onde as aulas de Pilates estão disponíveis.:

Associação de Moradores Rita Vieira AMAPE – Associação de Moradores do Parque Residencial Maria Aparecida Pedrossian Parque Jaques da Luz Associação de Moradores Coophatrabalho CRAS Aeroporto CRAS Valéria L. Rodrigues ASSOFEDERAL UPIMB-MS Praça Dr. Luiz Carlos S. Rodrigues Lagoa Itatiaia Praça Jardim Panamá USF Dr. Sumie Ikeda APAE – Pioneiros Comunidade Nossa Senhora Aparecida Betaville Ass. Familiar da Com. Negra São João Batista Ass. de Mor. do Santo Eugênio Centro Comunitário da Coopharádio Associação de Moradores da Cohab Associação de Moradores do Jardim Anápolis Associação Praças dos Bombeiros Instituto Social Ajudar e Cuidar Associação de Moradores do Buriti Associação de Moradores Coophavila II Associação de Moradores Santa Emília Ginásio Guanandizão Associação de Moradores do Caiçara Associação de Moradores Jardim Bonança Associação Mulheres com Deficiência AMDEFMS Associação de Moradores União I Com. Santa Teresinha do Menino Jesus Praça Esportiva Elias Gadia Associação de Moradores Conj. Hab. Mata do Jacinto Parque Ecológico do Sóter Associação de Moradores Coophasul SEAK Sociedade Espírita Allan Kardec Centro Olímpico Rui Jorge da Cunha CEMTE Esplanada Ferroviária Centro Comunitário Campo Nobre Associação de Mulheres do Paulo Coelho Machado Parque Ayrton Senna Praça Esportiva Belmar Fidalgo Associação de Moradores Nova Lima Associação de Moradores Nascente do Segredo Associação de Moradores do Estrela do Sul Parque Tarsila do Amaral Comunidade Jesus Bom Pastor Praça Recanto dos Pássaros

Para participar, os interessados devem procurar o local de atendimento mais próximo e fazer a inscrição diretamente com o professor da Funesp. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3314-3200.