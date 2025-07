Projeto gratuito ensina crianças a pedalar e promove inclusão pelo esporte

Mais de 600 crianças e adolescentes, com idades entre 5 e 16 anos, participam de um projeto gratuito que ensina a pedalar com segurança e incentiva a prática esportiva em Campo Grande.

As aulas são realizadas na Esplanada do Morenão e integram o projeto Pedalando para o Futuro, desenvolvido por meio de uma parceria entre a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e a Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

Voltado à iniciação esportiva no ciclismo, o projeto combina atividade física, noções de cidadania e socialização, contribuindo para o desenvolvimento físico e emocional dos participantes.

Além do aprendizado técnico, as crianças são orientadas sobre segurança no trânsito e uso correto da bicicleta como meio de transporte.

Com turmas organizadas por faixa etária, o programa leva em consideração o nível de desenvolvimento motor de cada criança. Técnicas como equilíbrio, controle da bike em zigue-zague, rampas e subidas são ensinadas ao longo das aulas, sempre com acompanhamento de educadores físicos e monitores.

“O ciclismo exige técnica, mas também fortalece a autonomia e a confiança das crianças. Trabalhamos com diferentes perfis, desde os mais inseguros até os mais avançados. O objetivo é desenvolver todos de forma equilibrada”, explicou Angélica Mendes, professora que atua no projeto desde 2022.

A iniciativa também funciona como espaço de formação prática para estudantes de Educação Física da UFMS, que participam como monitores. O projeto atende tanto o público da comunidade quanto filhos e dependentes de servidores da universidade.

A proposta é formar não apenas futuros ciclistas, mas também cidadãos mais conscientes sobre mobilidade urbana e meio ambiente.

*Com informações da UFMS