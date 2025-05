Projeto leva cursos gratuitos a presídios de MS

Mato Grosso do Sul implementa projeto que oferece cursos gratuitos em unidades prisionais. A iniciativa, chamada “Ajufe por um Mundo Melhor”, é uma parceria entre a Associação de Juízes Federais do Brasil (Ajufe) e o Instituto Mundo Melhor (IMM).

O projeto oferece uma vasta gama de cursos, incluindo áreas como educação, saúde, informática, línguas, administração, empreendedorismo e governança doméstica. A expectativa é alcançar 20 mil detentos, além de servidores, colaboradores e familiares.

Há também módulos voltados para o desenvolvimento pessoal, com temas como inteligência emocional, liderança, ética, empregabilidade, empreendedorismo e sustentabilidade.

As unidades prisionais sul-mato-grossenses já contam com salas de informática e cabeamento adequado, facilitando a implementação do projeto.

O “Ajufe por um Mundo Melhor” reforça a importância da educação como ferramenta de transformação social, mostrando que, mesmo dentro do sistema prisional, é possível semear oportunidades e construir caminhos de esperança.

*Com informações da Agência Estadual de Administração Do Sistema Penitenciário (Agepen)