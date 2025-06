Projeto leva educação sexual e prevenção à gravidez para escolas estaduais de MS

O Governo de Mato Grosso do Sul deu início à nova etapa do projeto “Educar para Transformar – Etapa 2025”, com o objetivo de promover a educação sexual e reprodutiva nas escolas da rede estadual de ensino.

O projeto é dividido em duas vertentes: “Cá Entre Nós” e “Viver Mais”, ambas com foco na formação de multiplicadores e na conscientização da comunidade escolar sobre saúde, prevenção e bem-estar por meio de palestras, rodas de conversa e capacitações voltadas para professores, profissionais de saúde, estudantes e famílias.

A vertente “Educar para Transformar – Cá Entre Nós” é voltada à qualificação de professores, coordenadores e profissionais da saúde atuantes nos territórios escolares. O objetivo é fornecer subsídios teóricos e práticos para abordar temas como saúde sexual e reprodutiva com os adolescentes, promovendo o diálogo aberto sobre prevenção da gravidez na adolescência, métodos contraceptivos — especialmente os LARCs (métodos contraceptivos de longa duração) —, e direitos sexuais e reprodutivos.

Já a vertente “Educar para Transformar – Viver Mais” tem como foco a saúde feminina nas diferentes fases da vida, com destaque para o climatério e a menopausa. A proposta busca combater estigmas, orientar sobre cuidados com o corpo e a mente, e reforçar o acesso a informações seguras sobre contracepção e qualidade de vida. Essa ação conta com o apoio da comunidade acadêmica, incluindo a participação ativa da LAGOM/UFMS, sob coordenação da Dra. Tatiana Serra da Cruz, presidente da SOGIA-MS.

As ações do projeto serão integradas aos eventos do “Dia da Família na Escola”, promovendo palestras e debates voltados para toda a comunidade escolar, com a presença de estudantes, pais e responsáveis. A expectativa é criar um espaço de escuta e aprendizado coletivo sobre os principais desafios da saúde feminina e da adolescência.

Entre os temas abordados nas formações estão prevenção de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), gravidez não planejada, desenvolvimento pessoal e social, violência sexual e os principais cuidados com a saúde da mulher.

A iniciativa é desenvolvida por meio do Programa Saúde na Escola (PSE), numa parceria entre as Secretarias de Estado de Saúde (SES) e de Educação (SED), com apoio da SOGOMAT-SUL, SOGIA-MS e da Liga Acadêmica de Ginecologia, Obstetrícia e Mastologia da UFMS (LAGOM).

Desde a sua implantação, o projeto já capacitou 160 profissionais para atender uma média de 1.200 adolescentes e jovens de escolas em regiões vulneráveis de Campo Grande. Para o ano de 2025 o objetivo é expandir o projeto para escolas e municípios em todo o estado.